Bruno de Lucca diz à polícia que viu atropelamento, mas só soube que era Kayky Brito no dia seguinte

O ator e apresentador Bruno de Lucca, que estava com Kayky Brito no dia em que o amigo foi atropelado, no sábado passado (2), prestou depoimento às autoridades policiais na 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (6). No testemunho, ele disse que viu uma pessoa ser atropelada na Avenida Lúcio Costa, também na Barra, mas só soube que a vítima era Kayky Brito no dia seguinte.

Segundo o relato, o apresentador achou que Kayky tivesse ido embora antes do atropelamento e que não se recorda como foi para casa naquele dia. De Lucca contou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou falar com o amigo, já que não tinha conhecimento sobre o acidente. Foi quando soube que ele estava internado em estado grave e voltou ao Rio.

Após o depoimento, que durou pouco mais de uma hora, o ator falou sobre o caso com os jornalistas.

"Não aguento mais ver essas imagens [do atropelamento]. Só quero que ele se recupere logo", disse ele, que agradeceu mais uma vez as mensagens de solidariedade que está recebendo.

O ator também falou que está "traumatizado".

“Foi muito tranquilo. Estou mais aliviado, apesar de estar traumatizado. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Estou muito assustado. O Kayky é o meu melhor amigo e estávamos escrevendo uma peça juntos, nos divertindo. Depois que eu fui pagar a conta aconteceu isso. Eu só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele. Para mim está sendo muito difícil”, disse.

Bruno disse que os dois estavam na casa dele falando sobre uma peça que queriam fazer juntos e resolveram ir até um quiosque beber, por volta das 22h. Eles teriam pegado o carro de Bruno e seguido até um quiosque na orla, escolhido "de forma aleatória". Em seguida, resolveram deixar o veículo estacionado e iriam retornar de uber para casa, "já que pretendiam beber". O ator nega que os dois tenham usado drogas.

Ainda segundo o depoimento, Kayky se despediu antes da meia-noite e virou as costas. Bruno não sabe o que Kayky foi fazer no carro. Ele teria ouvido o barulho de impacto, mas não o da frenagem. No testemunho, o apresentador também disse que viu uma pessoa arremessada para alto e que colocou a mão na cabeça e entrou em desespero, por ter “pavor de acidentes”.

"Melhora evolutiva"

Kayky Brito apresenta "sinal de melhora evolutiva", segundo o último boletim divulgado pelo Hospital Copa D'Or, onde ele está internado. O ator segue sedado e em ventilação mecânica, com quadro de saúde ainda grave, de acordo com as informações atualizadas nesta quarta-feira (6).

Na manhã de terça (5), a unidade de saúde divulgou que ele seguiria sedado até, pelo menos, quinta (7). A medida é necessária, segundo os médicos, para que o ator se recupere dos procedimentos cirúrgicos pelos quais passou.

Kayky sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento. Ele passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito.

O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via fora da faixa de pedestre, na altura do condomínio Barra Bella.

O motorista que conduzia o veículo parou para prestar socorro. Em seguida, ele foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador.