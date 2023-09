Atropelado no Rio, ator Kayky Brito é internado em estado gravíssimo

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi encaminhado às pressas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, em estado gravíssimo. O corpo de bombeiros, responsável pelo translado, foi acionado à 1h.

No momento, o eterno ator mirim, irmão da também atriz Sthefany Brito, está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI) da unidade. A secretaria de Saúde do município confirma a informação.

De acordo com as primeiras informações, Kayky foi atropelado por um carro de passeio quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bella. Ainda não se sabe se o motorista que o atropelou fugiu ou prestou assistência. Antes de ser levado pelos militares, ele apresentou problemas na respiração.

Um dos papéis de destaque do ator foi na novela "Chocolate com Pimenta", em 2003, quando deu vida à personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina. Outra novela que o alçou à fama foi "O Beijo do Vampito", seu primeiro papel na Globo, em 2002. O ator iniciou a carreira no SBT, na famosa saga Chiquititas.