Preso suspeito de atirar em baixista do Ultraje a Rigor; Mingau tem 'quadro delicado'

Foi preso, na tarde deste domingo (3), um homem suspeito de estar envolvido no ataque a tiros contra o veículo dirigido pelo baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, em Paraty (RJ).

Uma denúncia anônima apontou o paradeiro de um dos autores dos disparos. Imediatamente, policiais civis e militares foram até uma casa, no bairro Ilha das Cobras, onde também ocorreu o crime. A região é dominada pelo tráfico de drogas, segundo informou o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Marcello Russo.

Ao chegar no local, os agentes encontraram um notebook, grande quantidade de drogas, armas e munições. O homem, não identificado, foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça.

O caso aconteceu no fim da noite de sábado, no bairro Ilha das Cobras, por volta de 22h. Na ocasião, o músico, de 56 anos, estava com um amigo passando em um carro em alta velocidade perto da Praça do Ovo quando foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos armados.

Em depoimento à Polícia Civil, o amigo, que estava no veículo, disse que eles sacaram dinheiro no banco e estavam indo fazer um lanche quando sofreram o ataque.

À Polícia Militar, o acompanhante de Mingau deu outra versão: a de que ambos estavam indo comprar drogas, segundo o registro da ocorrência.

O carona contou que se abaixou para se proteger dos tiros, mas percebeu que Mingau caiu para o seu lado logo após os primeiros disparos. Em seguida, o automóvel perdeu o controle e bateu no portão de uma casa. O amigo do músico explicou ainda que assim que encostou em Rinaldo viu que ele foi atingido na cabeça.

Quadro 'delicado'

Mingau foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Porém, como a unidade de saúde não tem neurocirurgião para fazer a cirurgia de retirada da bala, ele foi transferido mais cedo para o hospital São Luiz do Itaim, que fica na Zona Sul de São Paulo. A transferência ocorreu por volta de 12h em um helicóptero do Corpo de Bombeiros que possui uma UTI móvel.

Em nota, o hospital confirmou que Rinaldo deu entrada por volta de 14h e afirmou que seu estado clínico é considerado "delicado".

"O quadro clínico é considerado delicado. O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.", afirmou a unidade, que integra a Rede D'Or.