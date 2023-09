Baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça, em Paraty (RJ)

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, da banda de rock nacional Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na noite deste sábado (2), véspera de completar 56 anos, no município de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

A informação foi compartilhada pelo vocalista do conjunto musical, Roger Moreira, que foi ao Twitter pedir orações e também indicações de um neurocirurgião que possa cuidar do colega. A Polícia confirmou que Mingau foi baleado.

"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avise. Obrigado!", escreveu Roger.

Horas depois, o cantor informou que Mingau já estava recebendo atendimento e novamente pediu orações pelo baixista da banda, que se apresenta diariamente no programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, no SBT.

"Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado."

Postagens de internautas nas redes sociais indicam que o baixista teria sido vítima de uma tentativa de assalto quando trafegava de carro por Paraty. Procurada pelo JORNAL DO BRASIL, a Secretaria de Estado da Polícia Militar afirmou que equipes da 2ºCIPM foram à Ilha das Cobras, em Paraty, para verificar ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, o fato foi constatado.

Ainda segundo a PM, o baixista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Hugo Miranda. "Cabe ressaltar que, de acordo com a unidade, não havia operação policial no local", diz, em nota, a corporação.

Já a Polícia Civil disse que uma testemunha foi ouvida e que agentes estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer o incidente. O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty).

Carreira de Mingau

A carreira musical de Mingau começou no movimento punk de São Paulo. Ele foi guitarrista da banda Ratos de Porão, com quem gravou em 1983 a coletânea SUB (junto com as bandas Cólera, Fogo Cruzado e Psykoze) e o disco "Crucificados pelo Sistema", de 1984.

Em 1985, Mingau deixou o Ratos de Porão para ser baixista na primeira formação da banda 365, que contava com o vocalista Finho, o guitarrista Ari Baltazar e o baterista Miro de Melo. Com o 365, ele gravou um disco homônimo em 1987. Depois de passar por outras bandas, entre elas Olho Seco e Inocentes, Mingau entrou no Ultraje a Rigor em 1999.

O grupo Ultraje a Rigor foi fundado em 1980. Em junho de 2011, a banda passou a fazer parte do elenco do talk show Agora É Tarde, como banda fixa. Com isso, voltou a ter um maior destaque na grande mídia, se apresentando em grandes festivais.

No final de 2013, a banda anunciou a saída da Band e do Agora É Tarde, se juntando, assim, a Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto e Juliana Oliveira no The Noite, no SBT. Em 2016, eles abriram o show dos Rolling Stones no Estádio do Maracanã pela turnê Olé Tour, realizada na América Latina.