Ator, diretor e roteirista teve carreira marcante na televisÃ£o, no teatro e no rÃ¡dio

Publicado em 02/09/2026 Ã s 11:29

Alterado em 02/09/2026 Ã s 13:06

Gracindo Jr. morreu na noite dessa terça-feira (2), em casa, aos 83 anos, de causas naturais. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1943, ele era filho do também ator Paulo Gracindo e construiu uma carreira longa e diversa, marcada pela atuação no teatro, no rádio, no cinema e na televisão.

Aos 15 anos, passou em um teste para a Rádio Nacional, onde começou a trabalhar como ator, redator e disc-jóquei. Sua estreia no teatro aconteceu em 1961, na peça A Escada, de Oswald de Andrade, dando início a uma trajetória que se estenderia por mais de cinco décadas.

Carreira na televisão

Na televisão, Gracindo Jr. participou de novelas de grande sucesso e deixou sua marca em produções como Mandala, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Deus nos Acuda, Explode Coração, Anjo de Mim, Esplendor e Celebridade. Ele também foi um dos fundadores da TV Globo e trabalhou em projetos ao lado do pai, como O Bem Amado.

Em O Casarão, pai e filho interpretaram o mesmo personagem em fases diferentes da vida. Além de atuar, Gracindo Jr. também exerceu a direção de programas e novelas, como Marron-Glacê e, em 1983, o programa Os Trapalhões.



O PAI DO GRACINDO - Paulo Gracindo na novela O Bem Amado, no papel do antológico Odorico Paraguaçu, ao fado das também saudosas atrizes Dirce Migliácio, Ida Gomes e Dorinha Durval, que viveram as Irmãs Cajazeiras na mesma trama. Elas disputavam o amor dele, o prefeito...Reprise da novela pode ser vista no canal Globoplay Foto: TV Globo/Divulgação

Homenagens e despedida

O Ministério da Cultura divulgou nota lamentando a morte e destacando a dedicação do artista à cultura brasileira. O governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, também prestou homenagem, ressaltando sua importância para a dramaturgia nacional e seu talento ao longo de mais de 50 anos de carreira.

O corpo de Gracindo Jr. será cremado às 14h10 no Cemitério da Penitência, no Caju, zona norte do Rio. O velório na capela 6 está marcado para começar às 12h10. Ele deixa a esposa, Daisy Poli, cinco filhos e sete netos. (com informações da Agência Pública)