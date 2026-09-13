Woman Unknown vence o Leão de Ouro em Veneza

Longa dinamarquês se destaca em uma edição marcada por prêmios para documentário sobre Gaza, drama sul-coreano e nomes consagrados do cinema

Publicado em 12/09/2026 às 16:35

Alterado em 13/09/2026 às 15:55

O filme Woman Unknown, dirigido pela cineasta dinamarquesa-egípcia May el-Toukhy, conquistou o Leão de Ouro da 83ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza. A produção foi a única assinada por uma mulher entre os 20 longas selecionados para a competição principal e se destacou como o principal vencedor do evento realizado na Itália.

Ambientado na Dinamarca do pós-guerra, o longa narra a trajetória de Marie, uma jovem governanta vivida por Mathilde Arcel, que está prestes a se casar com Christian, um viúvo rico e idoso para quem trabalha. O enredo ganha força quando o passado da protagonista, marcado por um relacionamento com um soldado alemão durante o conflito, ameaça vir à tona e coloca em risco sua nova posição social.

Prêmio de atuação e destaque entre as mulheres do festival

Além do prêmio máximo, Mathilde Arcel, de 30 anos, recebeu a Copa Volpi de Melhor Atriz pelo papel em Woman Unknown. O reconhecimento reforçou a repercussão do filme na mostra, que também chamou atenção por sua condução dramática e pela centralidade de uma personagem feminina em conflito com a própria história.

A vitória teve peso simbólico por ocorrer em uma competição de grande visibilidade internacional, dividida com produções de diferentes países e estilos. Em um festival tradicionalmente dominado por nomes consagrados, o resultado colocou a obra de May el-Toukhy no centro das atenções.

Documentário sobre Gaza provoca reação do público

Outro destaque da premiação foi Naza, documentário de Yuval Abraham e Rachel Szor que reúne depoimentos de mais de 20 integrantes das Forças de Defesa de Israel e dos serviços de inteligência do país, todos sob condição de anonimato. O filme trata do uso de inteligência artificial em operações que resultam em assassinatos em massa na Faixa de Gaza.

A produção levou o Prêmio Especial do Júri e foi ovacionada de pé pelo público no Palácio do Cinema. Durante o discurso de agradecimento, Abraham criticou os ataques ao filme sem que ele fosse assistido e afirmou que a realidade da guerra segue sendo ignorada por parte do debate público.

Outros premiados em Veneza

O Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri ficou com Possible Love, produção do sul-coreano Lee Chang-dong, já escolhida para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar de 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional. O reconhecimento reforça a projeção internacional do título antes da temporada de premiações.

O russo Ilya Khrzhanovsky recebeu o Leão de Prata de Melhor Direção por Dau e aproveitou o momento para desejar que a Ucrânia sobreviva à guerra e preserve sua independência. Já o ator americano John Malkovich venceu como Melhor Ator por Wild Horse Nine, filme que aborda os horrores cometidos por agentes da CIA em uma missão anterior ao golpe militar no Chile.