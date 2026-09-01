CineFantasy homenageia Liz Marins e abre com 70 filmes em SP

Festival internacional de cinema fantástico espalha sessões por diferentes pontos da cidade e também chega ao streaming

Publicado em 01/09/2026 às 20:09

Alterado em 01/09/2026 às 20:10

A 17ª edição do CineFantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, começa nesta terça-feira (1º) em São Paulo e segue até 6 de setembro. A programação reúne 70 filmes de 24 países e territórios, com destaque para a homenagem a Liz Marins, criadora de Liz Vamp, personagem que marcou o cinema e a televisão brasileiras ao lado da trajetória do pai, José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

O evento celebra os 25 anos da personagem e reforça a importância do cinema fantástico, gênero que abrange horror, ficção científica, contos e lendas. Segundo a organização, a proposta do festival é também abrir caminho para novos cineastas e dar visibilidade a obras que circulam fora do circuito comercial tradicional.

Mostras e expansão pela cidade

As sessões estão distribuídas entre as mostras Animação Fantástica, Brasil Fantástico, Estudante, Fantasia, FantasTeen, Ficção Científica e Horror. Nesta edição, o festival amplia seu alcance e leva a programação ao Museu da Imagem e do Som, ao Cine Olido, ao Centro de Formação Cidade Tiradentes e a 26 Centros de Educação Unificados, além de exibições nas plataformas gratuitas DarkFlix+ e SpCine Play.

A mudança responde às dificuldades de deslocamento relatadas pelo público em edições anteriores, especialmente quando o evento acontecia em um único espaço no centro da cidade. A estratégia busca aproximar o festival de diferentes regiões de São Paulo e facilitar o acesso às sessões, debates e encontros com realizadores.

Abertura, competição e estreias

A sessão de abertura terá a première brasileira do documentário Occupy Cannes, dirigido por Lily-Hayes Kaufman, e a exibição de Lúmen, curta brasileiro de Marcos DeBrito. Lúmen nasceu em uma oficina de cinema da edição anterior do festival, foi produzido por 30 participantes em apenas um dia e já circulou por festivais no Brasil e no exterior.

Na mostra competitiva, o público verá duas estreias mundiais de longas brasileiros: Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista, de Roger Elarrat, e O Retrato de Sarah, de Leonardo Costa. A seleção internacional também traz a estreia mundial de Sangrar (Bleed), produção norte-americana ambientada no Halloween. As premiações incluem categorias como Melhor Filme, Direção, Ator, Atriz e Roteiro, com os vencedores anunciados na sessão de encerramento no MIS. (com informações da Agência Brasil)