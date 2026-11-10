CADERNO B
Biblioteca Nacional celebra 150 anos da Divisão de Iconografia
Por CADERNO B
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Publicado em 10/11/2026 às 17:52
Alterado em 10/11/2026 às 17:52
A exposição Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento marca o aniversário da Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional com uma seleção de 150 obras. O conjunto reúne fotografias, gravuras, livros de artista e originais de arte, alguns deles inéditos ao público.
A mostra gratuita fica em cartaz até 4 de dezembro e propõe um percurso pela formação do acervo, pela trajetória da divisão e por produções mais recentes. A ideia é evidenciar o encontro entre diferentes períodos da história da imagem no Brasil.
Acervo raro e relevância histórica
Criada em 1876, a Divisão de Iconografia surgiu com a missão de preservar, pesquisar e difundir a memória visual brasileira. Hoje, o setor reúne mais de 250 mil itens e é considerado um dos mais importantes acervos de imagens da América Latina.
Entre os destaques estão a Coleção Theresa Christina Maria, com registros fotográficos raros doados por D. Pedro II, além de obras de artistas como Albrecht Dürer, Francisco Goya e Eliseu Visconti. O acervo acompanha a evolução dos suportes visuais, da xilogravura à fotografia moderna.
Diálogo entre passado e contemporaneidade
A curadoria buscou aproximar obras históricas de produções contemporâneas para ampliar leituras sobre o Brasil e sua memória visual. A exposição reúne artistas do passado e do presente, entre eles Giovanni Battista Piranesi, Marc Ferrez, Cildo Meireles, Vik Muniz, Adriana Varejão e Nelson Leirner.
Segundo as curadoras, a proposta é mostrar como essas obras se complementam ou entram em contraste, revelando outros modos de compreender personagens, paisagens e narrativas da história brasileira. O recorte também destaca nomes menos conhecidos, mas relevantes para o debate artístico.
Doações mantêm o acervo em movimento
A atualização do acervo ao longo do tempo foi impulsionada por doações de artistas e herdeiros, como Fayga Ostrower, Cândido Portinari, Rubem Grilo, Alex Gama e Bruno Liberati. Esse fluxo ajuda a manter a coleção conectada à produção artística de cada época.
Para a Biblioteca Nacional, a mostra também serve para chamar atenção sobre a dimensão contemporânea da Iconografia, muitas vezes menos lembrada do que seu núcleo histórico. O objetivo é reforçar o papel da instituição como guardiã de um patrimônio visual vasto e ainda em expansão. (com informações da Agência Brasil)
Serviço:
Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento
Data: até 04/12
Horário: 10h às 17h
Local: Biblioteca Nacional, 3º andar
Entrada gratuita