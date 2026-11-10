Biblioteca Nacional celebra 150 anos da Divisão de Iconografia

Mostra gratuita reúne obras raras e contemporâneas em um percurso que conecta a história do acervo à produção artística recente

Publicado em 10/11/2026 às 17:52

Alterado em 10/11/2026 às 17:52

Exposição Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento Foto: Biblioteca Nacional/Divulgação

A exposição Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento marca o aniversário da Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional com uma seleção de 150 obras. O conjunto reúne fotografias, gravuras, livros de artista e originais de arte, alguns deles inéditos ao público.

A mostra gratuita fica em cartaz até 4 de dezembro e propõe um percurso pela formação do acervo, pela trajetória da divisão e por produções mais recentes. A ideia é evidenciar o encontro entre diferentes períodos da história da imagem no Brasil.

Acervo raro e relevância histórica

Criada em 1876, a Divisão de Iconografia surgiu com a missão de preservar, pesquisar e difundir a memória visual brasileira. Hoje, o setor reúne mais de 250 mil itens e é considerado um dos mais importantes acervos de imagens da América Latina.

Entre os destaques estão a Coleção Theresa Christina Maria, com registros fotográficos raros doados por D. Pedro II, além de obras de artistas como Albrecht Dürer, Francisco Goya e Eliseu Visconti. O acervo acompanha a evolução dos suportes visuais, da xilogravura à fotografia moderna.

Diálogo entre passado e contemporaneidade

A curadoria buscou aproximar obras históricas de produções contemporâneas para ampliar leituras sobre o Brasil e sua memória visual. A exposição reúne artistas do passado e do presente, entre eles Giovanni Battista Piranesi, Marc Ferrez, Cildo Meireles, Vik Muniz, Adriana Varejão e Nelson Leirner.

Segundo as curadoras, a proposta é mostrar como essas obras se complementam ou entram em contraste, revelando outros modos de compreender personagens, paisagens e narrativas da história brasileira. O recorte também destaca nomes menos conhecidos, mas relevantes para o debate artístico.

Doações mantêm o acervo em movimento

A atualização do acervo ao longo do tempo foi impulsionada por doações de artistas e herdeiros, como Fayga Ostrower, Cândido Portinari, Rubem Grilo, Alex Gama e Bruno Liberati. Esse fluxo ajuda a manter a coleção conectada à produção artística de cada época.

Para a Biblioteca Nacional, a mostra também serve para chamar atenção sobre a dimensão contemporânea da Iconografia, muitas vezes menos lembrada do que seu núcleo histórico. O objetivo é reforçar o papel da instituição como guardiã de um patrimônio visual vasto e ainda em expansão. (com informações da Agência Brasil)

Serviço:

Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento

Data: até 04/12

Horário: 10h às 17h

Local: Biblioteca Nacional, 3º andar

Entrada gratuita