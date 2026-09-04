Rock in Rio 2026 estreia com palco gigante de LED e grandes nomes da música

O Rock in Rio 2026 abre as portas nesta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro com uma combinação de grandes shows, atrações visuais e serviços pensados para melhorar a experiência do público. A edição deste ano reforça a proposta do festival de unir música, tecnologia e convivência em um mesmo espaço.

O principal destaque é o novo Palco Mundo, que chega com cenografia inédita e uma estrutura frontal revestida por 2.400 m² de painéis de LED de altíssima definição. A ideia é transformar cada apresentação em um espetáculo visual próprio, com recursos que valorizam a criatividade de cada artista.

Atrações no palco principal e diversidade musical

Entre os nomes mais aguardados estão Elton John, Gilberto Gil, Foo Fighters, Ivete Sangalo, DJ Alok, Maroon 5, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho. A apresentação de Elton John é uma das mais esperadas, já que o artista havia anunciado sua despedida das turnês internacionais.

Segundo Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, o festival mantém a característica de reunir públicos de diferentes gerações e estilos musicais. A programação foi pensada para atender perfis variados, do público do rock aos fãs de pop, eletrônica e ritmos brasileiros.

Outros palcos, experiências e atrações no céu

Além do Palco Mundo, a Cidade do Rock conta com outros cinco espaços: Sunset, Espaço Favela, New Dance Order, Global Village e Supernova. Esses palcos recebem atrações de diferentes cenas musicais, ampliando a diversidade artística do festival ao longo dos dias.

O evento também terá atrações que acontecem no céu e ajudam a marcar o clima de celebração. Haverá show pirotécnico diário antes dos shows principais, apresentação com aviões da Esquadrilha Céu e exibições especiais com drones em datas específicas, incluindo temas como Dia da Amazônia e Por Um Mundo Melhor.

Aplicativo, brinquedos e serviços para o público

Uma das apostas desta edição é o aplicativo oficial do Rock in Rio, que permitirá montar a programação, acompanhar horários dos shows, agendar brinquedos como roda-gigante, tirolesa e montanha-russa e compartilhar a agenda no Instagram. Também será possível comprar comidas e bebidas antecipadamente por meio da plataforma.

Na área de alimentação, a Gourmet Square reúne oito restaurantes com opções variadas, enquanto a Babilônia Feira Hype retorna com expositores de artesanato. A organização também destaca que a estrutura do festival foi desenhada para facilitar a circulação e reduzir filas, com recursos digitais e serviços integrados ao uso dentro da Cidade do Rock.

Um festival de grande impacto cultural e econômico

Com mais de quatro décadas de história, o Rock in Rio já recebeu milhões de visitantes e consolidou-se como um dos maiores festivais de música do mundo. A organização afirma que o evento também tem forte impacto na economia do Rio de Janeiro, movimentando empregos, turismo e serviços.

Ao reunir música, tecnologia, entretenimento e diversidade, a edição de 2026 busca manter o festival como um grande ponto de encontro entre gerações, estilos e experiências. A expectativa é de lotação intensa nos dias de maior apelo e de forte repercussão em toda a programação.