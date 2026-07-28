Teatro Amazonas e Theatro da Paz entram para o Patrimônio Mundial da Unesco

...

Publicado em 28/07/2026 às 12:29

Alterado em 28/07/2026 às 12:29

O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco nesta segunda-feira (27), sob a designação de Teatros da Amazônia. A confirmação foi feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que destacou a relevância cultural e histórica do conjunto.

Com a nova inscrição, os dois teatros passam a integrar a lista da Unesco ao lado de outros sítios brasileiros já reconhecidos, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os centros históricos de Olinda e Salvador. A decisão reforça a presença do Brasil entre os países com mais bens protegidos pela organização.

Marcas do ciclo da borracha

Construídos no final do século 19, os edifícios surgiram em um período de forte prosperidade regional, durante o ciclo da borracha. Naquele contexto, Manaus e Belém buscavam se afirmar como centros urbanos modernos e conectados às rotas comerciais e culturais do mundo.

Além do valor histórico, os teatros também representam esse projeto de modernização da Amazônia, que se expressou na arquitetura, na vida social e no intercâmbio artístico com outras cidades e países.

Arquitetura e importância cultural

O Iphan ressalta que o Teatro Amazonas e o Theatro da Paz estão entre as primeiras grandes casas de ópera das Américas. As temporadas realizadas entre as duas capitais amazônicas atraíram companhias europeias e ajudaram a consolidar a vida cultural da região.

Na composição arquitetônica, os dois prédios mesclam influências importadas com madeiras e motivos ligados à floresta, criando uma estética original, ao mesmo tempo cosmopolita e amazônica. Essa combinação é apontada como um dos principais fatores de sua singularidade.

Brasil amplia presença na Unesco

Com a inscrição dos Teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar com 26 sítios na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Desse total, 16 são culturais, nove são naturais e um é classificado como sítio misto, ampliando o reconhecimento internacional do patrimônio nacional.