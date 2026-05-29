'Pastor Cláudio', visceral registro da ditadura militar, será exibido nesta sexta-feira, no Rio

Mostra 'Nobreza Popular - o cinema de Beth Formaggini' acontece no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no Catete

Publicado em 29/05/2026 às 09:09

Alterado em 29/05/2026 às 16:06

"Pastor Cláudio" é o destaque desta sexta-feira (29) na "Mostra Nobreza Popular – o cinema de Beth Formaggini", que entra na reta final no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no Catete. Em quase 50 anos de trajetória, a historiadora e cineasta é referência no cinema documental. A sessão começa às 19h. Entrada gratuita.

Eleito Melhor filme no Festival de Vitória (2018), "Pastor Cláudio" mostra a conversa entre o bispo evangélico Cláudio Guerra (ex-agente da ditadura) e Eduardo Passos (psicólogo militante dos direitos humanos). No filme, Pastor Cláudio revela como fazia para desaparecer com corpos durante sua atuação como agente do Estado brasileiro no período da Ditadura. Foi delegado do Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo. Entre os episódios narrados está o acidente de carro que matou a estilista Zuzu Angel. Ele analisa o contexto falando sobre a ação dos agentes envolvidos no crime.

Após a exibição, será realizado debate reunindo a diretora Beth Formaggini, a psicanalista e militante Tania Colker e o psicólogo Eduardo Passos.

Sábado, último dia da Mostra, a partir das 18h, será apresentado o doc "Nobreza Popular", de 2003, que recebeu Menção Honrosa no Fórum Doc BH (2005). O registro é protagonizado pelas mulheres congadeiras da comunidade de Chapada do Norte (Vale do Jequitinhonha, MG), na Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Haverá debate com as diretoras Beth Formaggini e Maria Lira Marques (etnomusicóloga e artista plástica), mediado por Rafael Barros Gomes (diretor do CNFCP).

A "Mostra Nobreza Popular - o cinema de Beth Formaggini" foi iniciada dia 23 de maio. Mais informações no Instagram @museudefolclore.cnfcp

Serviço: Mostra Nobreza Popular – o cinema de Beth Formaggini / Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – Rua do Catete, 179.