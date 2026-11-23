Projeto seguirá direto ao plenário em meio à disputa sobre cortes, arrecadação e repasses a estados

Publicado em 23/11/2026 às 19:50

Alterado em 23/11/2026 às 20:39

O relator da matéria na Casa, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou um parecer sem alterações ao texto aprovado pelos senadores Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que trata de medidas de ajuste fiscal das contas públicas. O resultado foi de 318 votos favoráveis, 135 contrários e seis abstenções, o que permite que a proposta seja analisada diretamente em plenário, sem passar antes pelas comissões da Casa.

A decisão atende a um pedido do governo e de partidos da base, que defendem a tramitação mais rápida para evitar atraso na análise do Orçamento da União de 2027. Segundo parlamentares favoráveis ao texto, a votação ainda nesta semana é importante para dar tempo ao Congresso de concluir a lei orçamentária do próximo ano.

O que prevê o projeto

O texto já havia sido aprovado pelo Senado na última quarta-feira (18) e prevê cortes de despesas e medidas para ampliar a arrecadação. A estimativa é de economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027, considerando o impacto combinado das ações sobre despesas e receitas.

Entre os principais pontos estão mudanças no arcabouço fiscal, com possibilidade de bloqueios adicionais para ajudar no cumprimento da meta, e a redução do limite de crescimento real dos gastos, de 2,5% para 2% em anos de contenção. O projeto também reduz benefícios tributários e estabelece prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar pagamentos acima do teto do funcionalismo público.

Lei Kandir, repasses e negociação política

Outro trecho sensível da proposta trata dos repasses federais ligados à Lei Kandir. O texto aprovado no Senado prevê transferências de R$ 2 bilhões por ano aos estados entre 2028 e 2030, após negociação com a oposição. A versão original do governo previa reduzir o valor anual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão, com o restante sendo parcelado até 2037.

A mudança buscou atender a preocupações de governadores com a perda de recursos federais de compensação. A Lei Kandir, em vigor desde 1996, isentou exportações do pagamento de ICMS e criou a necessidade de compensações aos estados, que nem sempre ocorreram de forma regular. Desde 2020, a LC 176 garantiu repasses anuais de R$ 4 bilhões até 2037.

Pressão por aprovação sem alterações

O governo quer que a Câmara mantenha o texto sem mudanças para evitar que o projeto retorne ao Senado e atrase a votação final. O relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer sem alterações, mas a proposta já recebeu mais de 50 emendas, a maioria apresentada pela oposição.

Com a reforma tributária promulgada em 2023, o ICMS foi eliminado e a isenção para produtos exportados foi mantida. Agora, o debate no Congresso gira em torno do impacto fiscal da proposta e da rapidez necessária para garantir o fechamento das contas públicas e a aprovação do orçamento do próximo ano.