Segundo o presidente, os ganhos do mundo digital e da tecnologia justificam uma nova revisão da carga horária no país

Publicado em 19/11/2026 às 14:57

Alterado em 19/11/2026 às 14:57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (19) que a implementação da jornada 5x2 e da redução da carga horária semanal sem corte de salários deve gerar divergências e reclamações. Segundo ele, sindicatos, Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho precisam se preparar para lidar com os desafios da mudança.

Durante a cerimônia de assinatura do decreto que extingue a escala 6x1, Lula disse que haverá interpretações diferentes sobre a nova regra e que isso pode abrir espaço para disputas entre trabalhadores e empregadores. Para o presidente, a negociação será decisiva para evitar conflitos na transição.

Redução da carga horária será gradual até 2027

De acordo com o decreto, a jornada semanal cairá das atuais 44 horas para 42 horas a partir de 16 de dezembro deste ano. Depois, a redução continuará até chegar a 40 horas em dezembro de 2027, sempre sem redução salarial.

Lula ressaltou que a mudança foi debatida com o setor produtivo e aprovada pelo Congresso por ampla maioria, mas ainda assim deve enfrentar resistência prática. Ele afirmou que decretos costumam ser interpretados de maneiras diferentes e que essa disputa também pode chegar aos tribunais.

Presidente defende nova revisão da jornada de trabalho

Ao rebater críticas ao fim da escala 6x1, Lula afirmou que o mercado de trabalho mudou muito desde a Constituição de 1988, quando a jornada foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Na avaliação dele, o avanço do mundo digital aumentou a produtividade das empresas e esse ganho não foi totalmente repassado aos trabalhadores.

O presidente argumentou que a nova redução da jornada é justificada pelos avanços tecnológicos e pelos ganhos obtidos pelos empregadores ao longo dos anos. Para ele, o país precisa se adaptar a essas transformações com regras mais modernas e com diálogo entre as partes envolvidas. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)