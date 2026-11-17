Primeira-dama terá nova série de compromissos internacionais ligados à ONU e ao combate à fome

Publicado em 17/11/2026 às 10:45

Alterado em 17/11/2026 às 10:57

Depois de acompanhar o presidente Lula em compromissos na Turquia, nas Filipinas e na Espanha, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, seguiu na Europa para cumprir uma nova série de agendas internacionais. Desta vez, os compromissos estão ligados à Organização das Nações Unidas e devem ocorrer em Roma, na Itália.

Segundo a assessoria da primeira-dama, a programação está relacionada ao trabalho dela como embaixadora especial da FAO no combate à fome. As atividades incluem ações da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e também homenagens a mulheres agricultoras, tema que vem sendo incorporado à sua atuação em compromissos oficiais no exterior.

Agenda em Roma terá ministros brasileiros

De acordo com informações divulgadas pela coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Janja deve contar com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli. A participação dos dois reforça o caráter institucional das reuniões previstas na capital italiana.

A primeira-dama se despediu de Lula no aeroporto de Madri na última segunda-feira (16/11), quando o presidente retornou ao Brasil. Ela, por sua vez, permaneceu no continente europeu e deve ficar na Itália por mais de uma semana, entre os dias 16 e 24 de novembro, para cumprir a programação já definida.

Papel de embaixadora especial da FAO

Janja recebeu o título de embaixadora especial da FAO para o combate à fome em março de 2026 e, desde então, passou a integrar atividades relacionadas ao tema em agendas internacionais. A atuação tem sido marcada por eventos voltados à segurança alimentar, combate à pobreza e apoio a iniciativas de cooperação global.

Com a nova viagem, a primeira-dama amplia sua participação em compromissos ligados à ONU, agora em uma agenda que combina diplomacia, assistência social e agricultura familiar. A expectativa é de que as ações em Roma tenham forte conexão com políticas de enfrentamento da fome e valorização do campo. (com informações de agências e do Metrópoles)