Flávio perde o prumo com derrota, não reconhece vitória de Lula e diz que quer anular o pleito

Flávio Bolsonaro afirmou neste domingo que não vai reconhecer o resultado do segundo turno das eleições e disse que pretende pedir a anulação do pleito. A contestação foi feita após a decisão que prorrogou o horário de votação em razão de relatos de dificuldades no transporte de eleitores em diferentes cidades.

Críticas à prorrogação do horário de votação

Em pronunciamento ao lado de aliados, em Brasília, o senador disse que a mudança das regras durante a votação teria tornado o resultado inaceitável. Segundo ele, a extensão do prazo prejudicou a comparação entre os votos e criou uma situação de desigualdade entre eleitores de locais diferentes.

Flávio Bolsonaro também afirmou que a medida representou uma interferência indevida no processo eleitoral. Sem citar os mais de 59 milhões de votos recebidos por Lula, ele saiu do local sem responder às perguntas da imprensa.

Decisão tomada pelo ministro Cristiano Zanin

A prorrogação foi autorizada por Cristiano Zanin em caráter de urgência, perto do horário previsto para o encerramento da votação. O ministro considerou graves os relatos de problemas no deslocamento de eleitores, especialmente na Bahia e em São Paulo, e inicialmente estendeu o prazo para todas as seções eleitorais.

Depois de informações do TSE de que várias urnas já haviam sido fechadas, Zanin esclareceu que a medida deveria valer apenas para as seções que ainda estavam abertas. O objetivo, segundo a decisão, era garantir que os eleitores com dificuldade de acesso pudessem votar sem prejuízo ao processo.

Como ficou a orientação do TSE

O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, orientou os tribunais regionais a manterem abertas as seções que ainda funcionavam até as 19h. Já os votos registrados nas urnas encerradas seriam computados normalmente, sem alteração no resultado consolidado.

Mesmo após o esclarecimento da Justiça Eleitoral, a campanha de Flávio Bolsonaro anunciou que vai usar a via jurídica para questionar a eleição. O senador insistiu que houve quebra de isonomia e disse que não aceitará o desfecho anunciado nas urnas. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)