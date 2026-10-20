Lula agradece apoio no Maranhão e diz sair fortalecido de São Luís

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, esteve em São Luís nesta terça-feira (20) para uma agenda marcada por caminhada de campanha no Centro Histórico e visita ao ex-presidente José Sarney e dona Marly Sarney. Lula teve grande receptividade popular, e disse acreditar que a passagem pelo estado reforça sua campanha na reta final.

A agenda ocorreu a cinco dias da votação de domingo (25), quando Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Segundo o presidente, o Maranhão tem papel importante em sua trajetória eleitoral, e a visita serviu como um gesto de reconhecimento ao apoio recebido ao longo dos anos.

Caminhada reuniu aliados e grande público

A mobilização percorreu ruas do Centro Histórico, com concentração no Largo do Carmo e passagem pela Rua Magalhães de Almeida. Participaram da atividade apoiadores e lideranças políticas nacionais e estaduais, entre elas o governador Carlos Brandão, o vice-governador Felipe Camarão (PT), a senadora Eliziane Gama (PT) e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Lula afirmou ter ouvido relatos de que a manifestação teria sido a maior já realizada na história da capital maranhense, embora não tenha sido apresentada uma estimativa independente. Para o presidente, o ato mostrou o entusiasmo do público e a disposição dos apoiadores em atuar pela vitória no segundo turno.

Encontro com Sarney e articulação política

Além da caminhada, Lula ressaltou a visita a José Sarney como parte importante da programação. O presidente afirmou que não visitar o ex-presidente seria como não ter ido ao Maranhão, e classificou o encontro como um dever de gratidão pela relação construída ao longo da carreira política.

O encontro ganhou ainda mais relevância porque Sarney havia passado recentemente por um procedimento cirúrgico e já tinha recebido alta hospitalar. A visita também evidenciou a ligação política entre Lula e uma das principais referências do cenário maranhense.

Lula fala em ampliar votos e evitar retrocessos

O presidente disse esperar ampliar sua votação no Maranhão no segundo turno e afirmou que a mobilização em São Luís fortalece a campanha. Depois da passagem pela capital maranhense, a agenda previa compromissos em Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, dentro da estratégia de intensificar ações no Nordeste.

Durante o ato, Lula também voltou a defender propostas como renegociação e perdão de dívidas, transporte público gratuito nos fins de semana e redução da jornada de trabalho. Ele ainda desafiou Flávio Bolsonaro a autorizar a abertura de seus sigilos bancário e telefônico e reafirmou que pretende continuar governando o país para evitar retrocessos. (reportagem ampliada com informações do portal Imirante)