21 nomes ligados à direita fazem alerta sobre Flávio Bolsonaro

Um site reúne declarações verificáveis de ex-aliados, antipetistas e articuladores do impeachment de Dilma

Publicado em 19/10/2026 às 20:09

Alterado em 19/10/2026 às 20:09

Miguel Reale Júnior é um dos que têm depoimentos publicados no site contra Flavio Bolsonaro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um grupo formado por 21 integrantes do governo Jair Bolsonaro, além de antipetistas e articuladores do impeachment de Dilma Rousseff, está alertando para o risco de votar em Flávio Bolsonaro. A iniciativa foi organizada em um site que reúne declarações públicas de diferentes figuras políticas e ideológicas.

Segundo a proposta da página, cada fala publicada vem acompanhada de um link para a fonte original. A ideia é permitir que o leitor confira o conteúdo diretamente, sem depender apenas de recortes ou citações isoladas, o que dá ao material um caráter de verificação pública.

Quem aparece na lista

Entre os nomes reunidos no site estão o general Santos Cruz, Abraham Weintraub, Pastor Otoni de Paula, Julian Lemos, Joice Hasselmann, Luciano Bivar, Bruno Fonseca, Miguel Reale Júnior, Janaina Paschoal e Renan Santos. Também aparecem Arthur do Val, João Amoêdo, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Rachel Sheherazade e Soraya Thronicke.

A lista inclui ainda Pedro Parente, José Aníbal, Claudia Costin, Aloysio Nunes e João Pedro Sastre. O conjunto de participantes mostra um recorte amplo de vozes que já estiveram próximas da direita, do bolsonarismo ou de correntes políticas aliadas em outros momentos.

O que o site quer mostrar

O conteúdo destaca que o material não se baseia em boatos, mas em falas com origem identificável e acessível ao público.

Com isso, o site tenta transformar declarações dispersas em um banco de consulta sobre críticas políticas ao filho mais velho do ex-presidente. A seleção dos nomes reforça a estratégia de usar vozes conhecidas para sustentar o alerta e ampliar o alcance do conteúdo.

Depoimentos

Miguel Reale Júnior

Ex-ministro da Justiça de FHC, coautor do pedido de impeachment de Dilma

"Votar em Flávio é, portanto, legitimar o golpe, dando sinal de aprovação à tentativa de assunção ao poder pela força e de desamor à democracia."

“Nada justifica que, ao se pretender mudar o rumo, tome-se o caminho do precipício [...] Votar em Flávio é, portanto, legitimar o golpe, dando sinal de aprovação à tentativa de assunção ao poder pela força e de desamor à democracia”

General Santos Cruz

Ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro

“A busca de interferência é traição. Nem sei se tem na legislação um enquadramento para isso. Eu me considero de direita. Isso aí que a gente vê, esse extremismo. Isso aí não é direita, isso se chama vigarice [...] A busca de apoio externo, da maneira como foi feita, é um absurdo e realmente um ataque à soberania do Brasil. É submissão voluntária [...] O fanatismo apaga tudo. Apaga se você é corrupto, se você é pedófilo, se você é traidor.”

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Abraham Weintraub

Ex-ministro da Educação de Bolsonaro

“Quando apoiei [Jair] Bolsonaro, não havia suspeitas de corrupção como há agora. Meu rompimento foi em 2020, com a entrada do centrão”

“Sobrenome não é projeto [...] Na nossa avaliação, o bolsonarismo hoje tenta usar o medo de Lula para exigir voto em Flávio. É isso que chamamos de fazer o eleitor de refém”

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Pastor Otoni de Paula

Deputado federal (MDB-RJ), ex-vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara

"Flávio é batedor de carteira e envolvido com milícia e corrupção nos hospitais do Rio."

“Você precisa entender quem é esse rapaz, que a eleição desse rapaz é um perigo para essa nação. E por que é um perigo para essa nação? Porque o comportamento dele é de batedor de carteira sim. [...] Sabe quem comandava o estacionamento do hospital federal? A milícia. Não era o tráfico, não. A milícia comandava o estacionamento do hospital. O Flávio era o agente político que organizava os hospitais. Tudo passava por ele. Contrato passava por ele. Contratações passavam por ele. Os cargos passavam por ele.”

“Flávio é batedor de carteira. Infelizmente é o que está acontecendo com a direita. [...] Sabe o que eles queriam fazer? Usar o filme do pai para lavar dinheiro.”

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Renan Santos

Fundador do MBL, candidato a presidente pelo Missão em 2026

“Vocês serão governados pelo mais corrupto da família Bolsonaro”

“Eu ignoro o Flávio Bolsonaro como candidato em qualquer cenário. Para mim ele não deveria ser candidato a nada, devia estar preso há muito tempo, desde o escândalo da rachadinha”

“O Flávio está lá em Brasília para fazer negócios. [...] O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis, ele gosta de imóveis [...] A gente vai ficar aceitando que o campo da direita seja dominado por um criminoso, que é isso que é o Flávio?”

“Eu acho que, em termos de acúmulo de poder, o perigo do acúmulo específico é maior com o Flávio [...] Se o Lula ganhar a eleição, o Lula não tem poder para passar PEC, para passar nada”

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João Amoêdo

Fundador do Novo e candidato à Presidência em 2018

“Flávio Bolsonaro passou os 40 minutos da entrevista no JN fugindo de todas as perguntas: não explica o envolvimento com Vorcaro; não explica onde foi parar o dinheiro recebido do banqueiro; não explica por que condecorou um bandido como Adriano da Nóbrega e empregou seus familiares; não explica como irá equilibrar as contas públicas; não garante que irá aceitar o resultado das urnas se perder; não apresenta uma única proposta concreta de governo, a não ser enquadrar as instituições e dar indulto ao pai. Em resumo, um candidato totalmente despreparado, sem propostas e sem credibilidade”

“A justificativa patética de Flávio para visitar Vorcaro após a sua prisão demonstra, novamente, o que o pré-candidato pensa de seu eleitorado e dos brasileiros. E o silêncio de seus aliados só reforça o oportunismo eleitoral e o desprezo pelo cidadão”



