Lula, TSE e Maierovitch: as polêmicas que aumentam a tensão eleitoral

Veja como a briga pelo canal no WhatsApp e as críticas ao comando da Justiça Eleitoral alimentam a disputa política

Publicado em 13/10/2026 às 08:55

Alterado em 13/10/2026 às 08:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral estaria extrapolando em decisões contra sua campanha. Em conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada, nessa segunda-feira (12), ele disse que as medidas adotadas pela Corte precisam ser justificadas com clareza, e defendeu tratamento igual para todos os candidatos diante da Justiça Eleitoral.

Lula relacionou a declaração à disputa envolvendo o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, ligado ao deputado André Janones. Segundo o presidente, a campanha digital é uma forma mais barata de mobilização, e qualquer restrição precisa ser acompanhada da explicação sobre qual seria, de fato, a ilegalidade apontada pelo tribunal.

A disputa em torno do canal no WhatsApp

O caso ganhou força após a decisão de Kassio Nunes Marques de suspender o canal, medida que depois foi contestada pelo corregedor Ricardo Villas Bôas Cueva. Diante da controvérsia, Nunes Marques pediu uma análise técnica para verificar a existência de possíveis desinformações no conteúdo divulgado.

Lula cobrou publicamente que o ministro indicasse onde estariam as irregularidades e afirmou não aceitar que o presidente da Corte Eleitoral tenha lado político. Para ele, o papel da Justiça Eleitoral deve ser o de garantir igualdade de tratamento, sem favorecer ou prejudicar campanhas específicas.

As críticas de Walter Maierovitch, jurista da Globo

O jurista Walter Maierovitch, ex-juiz federal, comentarista do grupo Globo, fez duras acusações contra Nunes Marques em análise publicada no UOL. Ele questionou a imparcialidade do ministro à frente do TSE e disse haver decisões que, em sua avaliação, favorecem o campo bolsonarista, especialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro.

Entre os pontos mencionados por Maierovitch estão a suspensão do canal “Exército do Lula” e outra decisão que atingiu o jornal "Petróleo Brasileiro", publicação do Sindipetro Unificado-SP. Para o jurista, houve restrições indevidas à liberdade de expressão e ao debate político, com respostas que ele considera desproporcionais.

Questionamentos ao STF, ao Senado e à PGR

Maierovitch também criticou a atuação de outros ministros e instituições, afirmando que o STF, o Senado e a Procuradoria-Geral da República não reagiram como deveriam. Ele diz que a escolha de Nunes Marques e de André Mendonça para posições de destaque no TSE ocorreu em um momento sensível para a Justiça Eleitoral.

Na avaliação do jurista, a rapidez no tratamento de reclamações ligadas a Flávio Bolsonaro contrasta com a lentidão em pedidos associados à campanha de Lula. Embora faça críticas contundentes e use termos fortes para desqualificar a conduta do ministro, Maierovitch ressalta que eventuais responsabilidades criminais ou disciplinares dependem de apuração das autoridades competentes. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado, Uol e Revista Fórum)