INFORME JB Por Jornal do Brasil [email protected]

INFORME JB

Kassio Nunes Marques, o KN, proíbe vídeo da campanha de Lula que critica Flavio Bolsonaro. Assista

Para o ministro, o jingle teria de dizer em que estado atual estão todas as acusações. Por exemplo, na hora de citar a 'rachadinha', teria de ter dito que o caso foi arquivado pelo Gilmar Mendes. Nem o Chico Buarque teria tanta engenhosidade de rima de um troço desse...

Publicado em 30/09/2026 às 12:21

Alterado em 30/09/2026 às 12:21

Íntegra do vídeo da campanha de Lula que o ministro Kassio Nunes Marques proibiu Fonte: redes sociais