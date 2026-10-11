Campanha de Lula acusa Meta de interferir em eleições em prol de Flávio

Equipe do presidente acionou o TSE contra a empresa dona do Instagram

Publicado em 11/10/2026 às 12:17

Alterado em 11/10/2026 às 12:17

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou a multinacional Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de interferência no processo eleitoral brasileiro em prol do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em nota, a equipe do petista disse que acionaria o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - o que já fez - e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) devido a uma série de situações que teriam reduzido a visibilidade de materiais de campanha de Lula.

Entre os episódios citados estão a derrubada da conta de anúncios do presidente e interrupções no registro de visualizações e alcance de publicações no perfil oficial do presidente no Instagram.

Além disso, a campanha diz ter sido impedida de impulsionar conteúdos na rede social, afetando pautas como o fim das apostas online e o debate sobre a escala 6x1, bandeiras do petista.

"A sucessão de problemas técnicos não explicados pela empresa levanta forte suspeita de que a ação da Meta se configure como uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro, em beneficio à candidatura de Flávio Bolsonaro", diz nota da campanha de Lula.

"A completa ausência de transparência nos sistemas da empresa faz com que essas explicações sejam escassas e opacas", acrescenta o comunicado. (com informações da Ansa)