José Sarney segue internado na UTI após cirurgia abdominal

Ex-presidente foi submetido a procedimento no abdômen em São Luís e permanece estável, segundo boletim médico

Publicado em 10/10/2026 às 14:48

Alterado em 10/10/2026 às 14:48

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, está internado na unidade de terapia intensiva do UDI Hospital, em São Luís, após passar por uma cirurgia abdominal. Segundo boletim médico divulgado pela Rede DOr, ele deu entrada na unidade na tarde de sexta-feira (9) com quadro de dor abdominal.

Após avaliação clínica e realização de exames de imagem, a equipe médica decidiu pelo procedimento cirúrgico. De acordo com a nota, a operação transcorreu sem intercorrências e o paciente permanece estável no pós-operatório, sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Sem previsão de alta hospitalar

O hospital informou que, neste momento, não há previsão de alta. Sarney segue em observação na UTI, onde recebe cuidados intensivos enquanto os médicos monitoram sua recuperação após a cirurgia.

Em setembro, o ex-presidente já havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês para check-up depois do diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luís, onde ele também chegou a ficar internado.

Trajetória política

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois, exerceu três mandatos como senador, de 1991 a 2015, consolidando uma longa trajetória na vida pública brasileira. (com informações de Paula Laboissière, da Agência Brasil)