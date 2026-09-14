José Sarney é internado com pneumonia em São Luís

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, foi internado neste domingo (13) em um hospital de São Luís após apresentar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada em boletim médico publicado no perfil do político nas redes sociais.

Segundo o hospital UDI, o paciente está estável, com pressão arterial sob controle, respirando em ar ambiente e recebendo antibióticos por via venosa. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Estado de saúde segue estável

A atualização médica indica que Sarney permanece sob acompanhamento e resposta ao tratamento, sem registro de agravamento no quadro. A internação mobilizou atenção por conta da idade avançada do ex-presidente e de sua relevância na história política do país.

O comunicado reforça que a equipe segue monitorando a evolução clínica e que novas informações devem ser divulgadas conforme houver mudanças relevantes no estado de saúde.

Além da carreira como escritor, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois, exerceu três mandatos como senador, permanecendo no Senado entre 1991 e 2015.