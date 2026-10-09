Alcolumbre abre caminho para acelerar PEC da escala 6x1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o governo precisa de 54 assinaturas para apresentar o pedido de aceleração da votação da PEC que trata do fim da escala 6x1, mas sinalizou que um número menor também pode ser aceito. Segundo ele, isso já ocorreu em outras ocasiões, embora eventual questionamento possa surgir.

A movimentação acontece enquanto a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), tenta reunir assinaturas para protocolar um requerimento de calendário especial. A estratégia busca encurtar a tramitação da proposta e levar o tema ao plenário em ritmo mais rápido.

Pressão política e disputa de timing

A PEC é tratada como uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e enfrenta resistência da oposição, que tenta barrar o avanço da discussão. O objetivo do governo é fazer com que a proposta seja votada antes da eleição presidencial, preservando seu peso político na disputa.

Teresa Leitão afirmou que não divulgará o número parcial de assinaturas, mas garantiu que a coleta segue em crescimento. A senadora disse ainda que o pedido deve ser apresentado na próxima terça-feira ou quarta-feira e descartou risco para a tramitação.

Como fica a tramitação da PEC

No modelo atual, a proposta está passando por cinco sessões de discussão no plenário do Senado. Ontem ocorreu a terceira, restando mais duas para a semana que vem, antes da votação em primeiro turno e de outras três sessões de debate para uma nova análise.

Se o requerimento do governo for aprovado, essa etapa intermediária pode ser dispensada. Com isso, o Senado teria condição de realizar as duas votações necessárias da PEC, possivelmente no mesmo dia e já na próxima semana, acelerando de forma significativa o processo legislativo.

O que disse Alcolumbre

Na quarta-feira, Alcolumbre disse que, se já estivesse com o requerimento em mãos, teria colocado o pedido em votação. A declaração reforçou o sinal de que a proposta pode ganhar velocidade caso o governo consiga formalizar o apoio mínimo necessário — ou convença a Presidência da Casa a aceitar um quórum menor. (reportagem ampliada com informações da Agência Senado)