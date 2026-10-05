POLÍTICA
Resultado das eleições: governadores, senadores e deputados eleitos em cada estado
Por POLÍTICA JB
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Publicado em 05/10/2026 às 12:23
Alterado em 05/10/2026 às 12:23
Mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo para escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República. A apuração consolidou os principais nomes eleitos em todo o país e também confirmou os estados que terão segundo turno na disputa pelo governo.
O levantamento reúne os resultados por unidade da Federação, com os governadores eleitos, os senadores que garantiram vaga e os três deputados federais mais votados em cada estado.
Estados com segundo turno
Em alguns estados, a eleição para governador ainda não foi decidida e seguirá para o segundo turno. É o caso de Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins, entre outros locais listados na apuração oficial.
Essas disputas mantêm a atenção voltada para novas alianças e movimentos das campanhas, enquanto os eleitores voltam às urnas para definir o comando dos governos estaduais. Nos demais estados, o vencedor já foi confirmado no primeiro turno.
Senado e Câmara dos Deputados
Além dos governos estaduais, o resultado também definiu os dois senadores eleitos por unidade da Federação, renovando parte da composição do Senado. Entre os nomes mais votados aparecem lideranças de diferentes partidos, mostrando a diversidade da disputa em cada estado.
A relação inclui ainda os três deputados federais mais votados em cada estado, informação importante para entender a nova correlação de forças na Câmara dos Deputados. Esses nomes devem influenciar o debate político nos próximos anos, tanto em nível estadual quanto nacional.
Panorama político após a votação
O resultado do primeiro turno desenha um novo cenário político no país, com vitórias já consolidadas em vários estados e decisões ainda pendentes em outras unidades federativas. A apuração ajuda a mapear quais partidos ampliaram espaço e onde a disputa continua aberta.
Com os cargos majoritários e proporcionais encaminhados, a expectativa agora se concentra nas próximas etapas do processo eleitoral. A definição final dos governos estaduais que seguem indefinidos dependerá do desempenho dos candidatos no segundo turno. (com informações de Bruno de Freitas Moura, da Agência Brasil)
Os eleitos
Acre
Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Marcio Bittar (PL)
Mara Rocha (Republicanos).
Deputados federais mais votados
Socorro Neri (PP),
Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
Coronel Ulysses (União Brasil)
Alagoas
Governador eleito: JHC (PSDB)
Senadores eleitos
Arthur Lira (PP)
Marina JHC (PSDB).
Deputados federais mais votados:
Alvinho Lira (PP)
Delegado Fabio Costa (PP)
Luciano Amaral (PSD)
Amapá
Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)
Senadores eleitos
Rayssa Furlan (Podemos)
Lucas Barreto (PSD)
Deputados federais mais votados
Felipe Show (União Brasil)
Josenildo (PDT)
Aline Gurgel (União Brasil)
Amazonas
Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Eduardo Braga (MDB)
Plínio Valério (PSDB)
Deputados federais mais votados
Sargento Salazar (PL)
Sidney Leite (PSD)
Adail Filho (MDB)
Bahia
Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)
Senadores eleitos
Rui Costa (PT)
Jaques Wagner (PT)
Deputados federais mais votados
Pastor Sargento Isidório (Avante)
Antonio Brito (PSD)
Neto Carletto (Avante)
Ceará
Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)
Senadores eleitos
Cid Gomes (PSB)
Luizianne Lins (Rede)
Deputados federais mais votados
André Fernandes (PL)
Tainah Marinho (PSB)
Yury do Paredão (MDB)
Distrito Federal
Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
Senadoras eleitas
Michele Bolsonaro (PL)
Bia Kicis (PL)
Deputados federais mais votados
Fábio Felix (PSOL)
Rafael Prudente (MDB)
Alberto Fraga (PL)
Espírito Santo
Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Renato Casagrande (PSB)
Evair de Melo (Republicanos)
Deputados federais mais votados
Lucas Polese (PL)
Jack Rocha (PT)
Dr. Bruno Resende (União Brasil)
Goiás
Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)
Senadores eleitos
Gustavo Gayer (PL)
Gracinha Caiado (União Brasil)
Deputados federais mais votados
Bruno Peixoto (União Brasil)
Delegada Adriana Accorsi (PT)
Fred Rodrigues (PL)
Maranhão
Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)
Senadores eleitos
André Fufuca (PP)
Lahesio Bonfim (Novo)
Deputados federais mais votados
Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)
Iracema Vale (MDB)
Vinicius Ferro (MDB)
Mato Grosso
Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)
Senadores eleitos
Mauro Mendes (União Brasil)
Zé Medeiros (PL)
Deputados federais mais votados
Coronel Fernanda (PL)
Professora Rosa Neide (PT)
Fábio Garcia (União Brasil)
Mato Grosso do Sul
Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)
Senadores eleitos
Reinaldo Azambuja (PL)
Capitão Contar (PL)
Deputados federais mais votados
Camila Jara (PT),
Marcos Pollon (PL)
Rose Modesto (União Brasil)
Minas Gerais
Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
Senadores eleitos
Domingos Sávio (PL)
Marília Campos (PT)
Deputados federais mais votados
Nikolas Ferreira (PL)
Ana Elisa (PT)
Duda Salabert (PSOL)
Pará
Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)
Senadores eleitos
Helder Barbalho (MDB)
Chicão (União Brasil)
Deputados federais mais votados
Delegado Caveira (PL)
Jader Filho (MDB)
Dra. Alessandra Haber (Podemos)
Paraíba
Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)
Senadores eleitos
João Azevêdo (PSB)
Veneziano (MDB)
Deputados federais mais votados
Cabo Gilberto (PL)
Aguinaldo Ribeiro (PP)
Ricardo Coutinho (PT)
Paraná
Governador eleito: Sergio Moro (PL)
Senadores eleitos
Filipe Barros (PL)
Deltan Dallagnol (Novo)
Deputados federais mais votados
Jeffrey Chiquini (Novo)
Guilherme Kilter (Novo)
Sargento Fahur (PL)
Pernambuco
Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)
Senadores eleitos
Humberto Costa (PT)
Marília Arraes (PDT)
Deputados federais mais votados
Pedro Campos (PSB)
Jones Manoel (PSOL)
Anderson Ferreira (PL)
Piauí
Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)
Senadores eleitos
Marcelo Castro (MDB)
Júlio César O Julim do Lula (PSD)
Deputados federais mais votados
Georgiano (PSD)
Delegado Charles (PV)
Castro Neto (MDB)
Rio de Janeiro
Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Carlos Portinho (PL)
Carlos Jordy (PL)
Deputados federais mais votados
Dr. Luizinho (PP)
Rick Azevedo (PSOL)
Lindbergh (PT)
Rio Grande do Norte
Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Styvenson Valentim (Podemos)
Samanda de Lula (PT)
Deputados federais mais votados
Natália Bonavides (PT)
Nina (PL)
Benes Leocádio (União Brasil)
Rio Grande do Sul
Governador eleito: Luciano Zucco (PL)
Senadores eleitos
Ubiratan Sanderson (PL)
Marcel van Hattem (Novo)
Deputados federais mais votados
Maurício Marcon (PL)
Fernanda Melchionna (PSOL)
Giovani Cherini (PL)
Rondônia
Governador eleito: Marcos Rogério (PL)
Senadores eleitos
Fernando Máximo (PL)
Bruno Scheid (PL)
Deputados federais mais votados
Lucio Mosquini (PL)
Coronel Chrisóstomo (PL)
Thiago Flores (União Brasil)
Roraima
Governador eleito: Arthur Henrique (PL)
Senadores eleitos
Nicoletti (PL)
Teresa Surita (MDB)
Deputados federais mais votados
Marcos Jorge (Republicanos)
Ítalo Otávio (Republicanos)
Rodrigo Mesquita (Podemos)
Santa Catarina
Governador eleito: Jorginho Mello (PL)
Senadores eleitos
Carol De Toni (PL)
Carlos Bolsonaro (PL)
Deputados federais mais votados
Julia Zanatta (PL)
Ana Paula Lima (PT)
Professor Pedro Uczai (PT)
São Paulo
Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Senadores eleitos
Guilherme Derrite (PP)
André do Prado (PL)
Deputados federais mais votados
Lucas Pavanato (PL)
Erika Hilton (PSOL)
Sâmia Bomfim (PSOL)
Sergipe
Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)
Senadores eleitos
Rogério Carvalho (PT)
Delegado Alessandro (MDB)
Deputados federais mais votados
Yandra Moura (União Brasil)
Claudio Mitidieri (PSB)
João Daniel (PT)
Tocantins
Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Eduardo Gomes (PL)
Alexandre Guimarães (MDB)
Deputados federais mais votados
Professora Janad Valcari (PP)
Jair Farias (União Brasil)
Lucas Campelo (Republicanos)