Os governadores eleitos no 1º turno em 20 estados

A votação definiu vencedores em diferentes regiões do país, com reeleições e estreias de novos nomes nos governos estaduais

Publicado em 05/10/2026 às 08:54

Alterado em 05/10/2026 às 08:54

A eleição para governador foi encerrada no primeiro turno em 20 estados, com candidatos que superaram a metade dos votos válidos e garantiram a vitória sem a necessidade de nova disputa. O resultado reuniu nomes de diferentes perfis políticos e consolidou mudanças e permanências no comando de governos estaduais.

Do total de governadores eleitos neste domingo, oito são do Nordeste, quatro do Norte, três do Sul, três do Centro-Oeste e dois do Sudeste. A apuração confirmou tanto reeleições quanto conquistas inéditas, em um cenário marcado pela força de partidos como PL, PSD, PT, Republicanos e MDB.

Quem foi eleito ou reeleito

Entre os nomes confirmados estão JHC, em Alagoas, Dr. Furlan, no Amapá, Jerônimo Rodrigues, na Bahia, Elmano de Freitas, no Ceará, Daniel Vilela, em Goiás, Eduardo Braide, no Maranhão, Otaviano Pivetta, em Mato Grosso, Eduardo Riedel, em Mato Grosso do Sul, Cleitinho Azevedo, em Minas Gerais, e Dr. Daniel, no Pará.

Também foram definidos Lucas Ribeiro, na Paraíba, Sergio Moro, no Paraná, Raquel Lyra, em Pernambuco, Rafael Fonteles, no Piauí, Luciano Zucco, no Rio Grande do Sul, Marcos Rogério, em Rondônia, Arthur Henrique, em Roraima, Jorginho Mello, em Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Fábio Mitidieri, em Sergipe.

Trajetórias e destaques

Muitos dos vencedores já ocupavam cargos de destaque antes da eleição, como prefeituras, mandatos no Senado, na Câmara ou cargos no Executivo estadual. Em vários casos, a disputa confirmou nomes com forte visibilidade regional e experiência administrativa acumulada ao longo da carreira pública.

O resultado também destacou mudanças na composição dos governos estaduais, com políticos deixando prefeituras ou outras funções para assumir novos desafios. Em estados estratégicos, a eleição reforçou a presença de lideranças já conhecidas do eleitorado e abriu uma nova fase para a administração local.