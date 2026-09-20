Lula leva soberania e democracia ao discurso na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca neste domingo (20) para Nova York, onde participará da abertura do debate geral da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na terça (22). Como determina a tradição, ele será o primeiro chefe de Estado a falar no evento, antes da presença de Donald Trump, na tribuna.

A viagem acontece em meio a um ambiente de tensão diplomática, e a expectativa é de que o discurso do petista seja marcado pela defesa da soberania nacional, da proteção das instituições democráticas e do princípio da não intervenção em assuntos internos de outros países. O governo também quer destacar a importância de preservar a autonomia política diante de pressões externas.

Soberania, democracia e crise institucional

Nos últimos meses, o Planalto passou a associar declarações e iniciativas dos Estados Unidos a uma possível interferência no processo político brasileiro, especialmente no contexto das eleições de 2026. Ao mesmo tempo, Lula deve mencionar a necessidade de defesa das instituições em meio à crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal.

A avaliação no governo é de que o discurso na ONU será uma oportunidade para reafirmar a posição do Brasil em temas sensíveis da política interna e da relação com potências estrangeiras. A intenção é fazer referências às tensões com Washington sem citar diretamente Trump ou o governo norte-americano.

Agenda enxuta em Nova York

Além da participação na ONU, Lula terá um encontro com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, nessa segunda-feira (21). A reunião foi solicitada pelo próprio prefeito e deverá ocorrer na residência do embaixador do Brasil junto à ONU, onde o presidente ficará hospedado durante a passagem pela cidade.

Segundo informações da agenda, a conversa não deve tratar de política internacional, mas de políticas públicas, com foco principalmente em habitação. A estada do presidente em Nova York será curta, já que o retorno ao Brasil está previsto para logo após o discurso de terça-feira. (reportagem ampliada com informações da agência Sputnik Brasil)