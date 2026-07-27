JUSTIÇA
Cármen Lúcia defende democracia brasileira sem interferências externas
Por JB JURÍDICO
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Publicado em 27/07/2026 às 18:27
Alterado em 27/07/2026 às 18:27
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia afirmou nesta segunda-feira (27) que a democracia brasileira precisa ser fortalecida sem interferências externas. Segundo ela, somente os brasileiros têm legitimidade para decidir os rumos do país, em uma defesa direta da soberania nacional e da preservação das instituições.
As declarações foram feitas durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No discurso, a ministra alertou para riscos de enfraquecimento do sistema democrático e disse que a vigilância institucional deve ser permanente.
Papel da ciência e da sociedade
Cármen Lúcia ressaltou que a participação da sociedade e a produção científica são fundamentais para consolidar o Estado Democrático de Direito. Para ela, eventos como a SBPC ajudam a ampliar o debate público e a fortalecer a democracia por meio da circulação de ideias e do compromisso com os valores institucionais.
Em sua fala, a magistrada destacou ainda que a proteção da democracia depende da atuação contínua da sociedade diante de qualquer tentativa de fragilizar o sistema. Ela reforçou que a construção democrática exige responsabilidade coletiva e atenção constante às instituições.
Contexto de tensão política
A manifestação ocorre em um momento de discussões sobre soberania brasileira e sistema eleitoral. Nos últimos dias, o debate ganhou força após declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que voltou a questionar as urnas eletrônicas, tema já rebatido anteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Sem mencionar nomes ou governos, Cármen Lúcia concentrou sua mensagem na autonomia do país e na necessidade de proteger a democracia de pressões externas ou internas. A fala também ocorre em meio a tensões diplomáticas recentes envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, após manifestações do governo de Donald Trump sobre a política brasileira. (com informações da Agência Estado)