Lula cobra quebra total do sigilo no caso Master

Presidente pede urgência, transparência e fim dos vazamentos seletivos em meio à crise envolvendo ministros do STF

Publicado em 09/09/2026 às 13:28

Alterado em 09/09/2026 às 15:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta-feira (9), a quebra completa do sigilo das investigações envolvendo o caso Master. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que o país precisa de explicações imediatas e disse que a apuração representa o maior crime financeiro da história do Brasil.

Lula também criticou vazamentos seletivos e cobrou uma resposta firme das instituições diante da crise que, segundo ele, atingiu o Poder Judiciário. Para o presidente, a divulgação dos fatos deve ser integral, sem exceções, “seja quem for, doa a quem doer”.

Crise no STF envolve novas revelações

A tensão no Supremo Tribunal Federal aumentou após a retirada do sigilo, pelo ministro André Mendonça, de relatórios parciais da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias atribuídas a Daniel Vorcaro, ex-banqueiro investigado no caso.

Entre os documentos divulgados, constam mensagens que os investigadores dizem ter sido enviadas por Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. O material indica proximidade entre os dois e menciona o encaminhamento de um contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

Disputa entre ministros amplia pressão

Alexandre de Moraes nega qualquer contato com o ex-banqueiro. Depois da divulgação do material, o ministro tornou público um relatório de inteligência da Polícia Federal que, segundo a sua leitura, sugere direcionamento da apuração contra desafetos políticos.

Com acusações cruzadas e questionamentos sobre a condução do caso, a investigação passou a ser acompanhada como um teste de transparência e estabilidade institucional. O episódio aumentou a pressão por acesso integral aos autos e por esclarecimentos sobre o andamento do processo.

O que está em jogo

O caso Master se transformou em um dos principais temas da cena política e judicial do momento. Além das suspeitas financeiras, o foco agora também está no impacto institucional da investigação, nas disputas internas do STF e nas possíveis consequências eleitorais dos vazamentos.

Ao exigir a quebra total do sigilo, Lula colocou ainda mais pressão sobre o Supremo e sobre os órgãos responsáveis pela apuração. A expectativa é que novos desdobramentos continuem a alimentar a crise nos próximos dias.