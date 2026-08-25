Eduardo Paes lidera disputa pelo governo do Rio em nova pesquisa; Benedita à frente para o Senado

Levantamento também mostra os cenários de segundo turno e a corrida pelas duas vagas ao Senado no estado

Publicado em 25/08/2026 às 17:58

Alterado em 25/08/2026 às 20:32

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 25, mostra o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo fluminense. Ele aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas (PL) tem 14% e Anthony Garotinho (Republicanos), 7%.

No levantamento anterior, feito em 27 de julho, Paes já mantinha ampla dianteira, com 38%. Na ocasião, Garotinho e Ruas estavam empatados com 10%. A margem de erro da pesquisa atual é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenários de segundo turno reforçam a distância

Em uma eventual disputa contra Anthony Garotinho no segundo turno, Eduardo Paes venceria por 48% a 18%. Se o adversário fosse Douglas Ruas, a vantagem seria ainda maior: 52% a 16% para o pessedista. Os demais nomes que pontuaram tiveram desempenho baixo, com 1% para Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP).

Brancos e nulos somaram 16%, enquanto os indecisos chegaram a 20% das intenções de voto no estado. A Quaest ouviu 1.302 pessoas presencialmente em domicílio entre os dias 21 e 24 de agosto.

Corrida ao Senado no Rio de Janeiro

A pesquisa também mediu a preferência dos eleitores para o Senado Federal, onde duas vagas estarão em disputa. Na soma das respostas para a primeira e a segunda vaga, Benedita da Silva (PT) aparece com 10%, seguida por Carlos Jordy (PL), com 7%, e Marcelo Crivella (Republicanos), com 6%.

Logo depois vêm Monica Benicio (PSOL) e Carlos Portinho (PL), com 5% cada, além de Pedro Paulo (PSD), com 3%. Waguinho (Republicanos), Paula Falcão (PSTU), André Monteiro (Democrata), Marcos Dias (Podemos), Helio Secco (Missão) e Michelly Xavier (UP) registraram 1% cada. Brancos e nulos somaram 28%, e os indecisos, 29%.

Registro e metodologia do levantamento

O estudo foi contratado pelo grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo RJ-08748/2026. A sondagem tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais. Os resultados apontam um cenário de liderança consolidada na disputa estadual e uma corrida mais aberta para o Senado.(com informações da Agência Estado)