Defesa da soberania nacional será o ponto central do novo mandato Lula-Alckmin, diz programa de governo

O PT protocolou na Justiça Eleitoral a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, com Geraldo Alckmin como vice. Segundo a legenda, o registro foi confirmado oficialmente na noite de sexta-feira, 7 de agosto de 2026, dentro do prazo previsto pelo calendário eleitoral.

Com a formalização, Lula passa a disputar oficialmente a presidência pela oitava vez. Caso seja vitorioso, o petista chegará ao quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando uma trajetória marcada por longas passagens no comando do Executivo federal.

Coligação reúne sete partidos

A chapa apresentada inclui os Requerimentos de Registro de Candidatura de Lula e Alckmin, além do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. A coligação Brasil Pronto Pra Mais reúne PDT, PSB, a Federação PT-PCdoB-PV e a Federação PSOL-Rede, somando sete partidos.

Essa é a única candidatura com coligação registrada para a eleição nacional deste ano. A composição reúne siglas de diferentes campos do espectro progressista e repete a aliança vencedora de 2022, quando Lula e Alckmin foram eleitos e mantiveram a parceria ao longo do mandato sem rupturas públicas relevantes.

Soberania nacional no centro do programa

O programa de governo entregue à Justiça Eleitoral tem 84 páginas e coloca a defesa da soberania nacional como um dos principais eixos da campanha. O texto rejeita qualquer tentativa de subordinar o Brasil a interesses estrangeiros e critica alinhamentos automáticos na política internacional.

Além desse ponto, o documento prevê o aprofundamento das relações com o Sul Global e a defesa do multilateralismo. A formulação também dialoga com críticas ao bolsonarismo, especialmente pelo alinhamento externo adotado durante o governo Jair Bolsonaro.

Propostas para mulheres, tecnologia e segurança pública

Entre as medidas incluídas no programa estão a continuidade do Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio, a ampliação da rede de atendimento às vítimas de violência e ações de incentivo ao empreendedorismo feminino, com foco também na igualdade salarial.

Na área de tecnologia, o texto cita inovação, inteligência artificial, minerais críticos e a criação de uma Política Nacional de Letramento Digital. Já na segurança pública, a proposta formaliza a criação de um Ministério da Segurança Pública e prevê um protocolo nacional para classificação e transferência de presos de alta periculosidade.

Largada da campanha na Vila Euclides

O lançamento oficial da campanha está marcado para 16 de agosto, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. O local carrega forte simbolismo para Lula, por ter sido palco das grandes assembleias de metalúrgicos no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, período em que sua liderança sindical ganhou projeção nacional.

Ao escolher a Vila Euclides para abrir a campanha, o PT conecta a origem da trajetória política de Lula à nova disputa presidencial. A data coincide com o início formal da campanha eleitoral, que começa em 16 de agosto após o encerramento do prazo de registros na Justiça Eleitoral. (com informações da Revista Fórum)