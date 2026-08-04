Lula e Putin discutem Ucrânia, comércio e cooperação entre Brasil e Rússia

Ligação entre os líderes incluiu críticas à ONU, defesa do diálogo internacional e planos para ampliar setores estratégicos

Publicado em 04/08/2026 às 15:41

Alterado em 04/08/2026 às 15:41

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu ao homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos esforços para promover uma solução para a guerra na Ucrânia. Os dois conversaram por cerca de uma hora nesta terça-feira (4), após telefonema feito pelo brasileiro, em contato confirmado pelo Itamaraty e pelo Kremlin.

Durante a conversa, os líderes também trocaram avaliações sobre questões internacionais e reforçaram a disposição de manter o diálogo político. Segundo os governos, o encontro telefônico abordou temas da agenda global e o fortalecimento da relação entre Brasília e Moscou.

Ucrânia, ONU e impacto humanitário

Lula expressou decepção com a incapacidade do Conselho de Segurança da ONU de encaminhar soluções para os conflitos em curso e destacou a importância do diálogo entre as grandes potências em busca da paz. O presidente brasileiro também ressaltou o custo humano das guerras, com atenção especial às vítimas civis.

Putin, por sua vez, agradeceu a iniciativa de Lula e reconheceu os esforços do presidente brasileiro em favor de uma saída para o conflito. A conversa ocorreu em meio à continuidade da guerra e às tentativas diplomáticas de encontrar caminhos para negociações.

Cooperação bilateral e comércio

Além da pauta geopolítica, os dois presidentes falaram sobre ampliar a cooperação em setores como energia, ciência, tecnologia e área naval. A conversa incluiu ainda produtos estratégicos para o intercâmbio entre os países, como diesel e fertilizantes.

Lula defendeu a busca por maior equilíbrio no comércio bilateral, com aumento das exportações brasileiras para a Rússia. Os dois líderes também afirmaram ter abordagens semelhantes ou convergentes em várias questões da agenda internacional e manifestaram a intenção de continuar trabalhando juntos em fóruns multilaterais.

Posição conjunta no cenário internacional

Segundo o Kremlin, Moscou e Brasília compartilham visões próximas sobre temas centrais da política global. Os presidentes reafirmaram apoio a um mundo multipolar e demonstraram interesse em manter a articulação diplomática nos próximos encontros e debates internacionais.