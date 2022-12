Lula conversa com Putin sobre relações bilaterais e fome

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta terça-feira (19) que conversou com o mandatário russo, Vladimir Putin, sobre as relações entre as duas nações.

"Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", escreveu em suas redes sociais.

Por sua vez, o setor de comunicação do Kremlin informou que na conversa telefônica "ambas as partes expressaram confiança no fato que a parceria estratégica russo-brasileira continuará a se desenvolver com sucesso em todas as áreas, assim como na cooperação no cenário internacional, também no Brics".

"Putin o parabenizou por sua vitória nas eleições e, às vésperas de sua posse oficial prevista para 1º de janeiro de 2023, lhe desejou sucesso em suas atividades estatais", diz ainda o comunicado.

Putin, assim como os demais líderes mundiais, parabenizou Lula pela vitória eleitoral já no dia seguinte ao anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 31 de outubro. Em um telegrama formal, o russo afirmou que esperava que "fazendo esforços conjuntos, possamos garantir o desenvolvimento da cooperação russo-brasileira em todos os setores".