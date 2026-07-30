Lula conversa com presidente do Paraguai após polêmica sobre guerra

O governo paraguaio convocou o embaixador brasileiro e prepara reunião oficial para tratar do caso

Publicado em 30/07/2026 às 14:12

Alterado em 30/07/2026 às 17:32

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em meio à repercussão de sua declaração sobre a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. O tema provocou reação imediata do governo paraguaio e abriu uma crise diplomática entre os dois países.

Convocação do embaixador brasileiro

Após a fala de Lula, o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para receber uma nota oficial de protesto. Segundo o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, o diplomata participará de uma reunião na sexta-feira (31), com a presença do vice-presidente Pedro Alliana e de integrantes do Ministério das Relações Exteriores.

Lezcano afirmou que o governo de Santiago Peña seguirá defendendo os interesses do Paraguai em todas as instâncias. Ele também disse que o assunto foi tratado em conversa com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante encontro em Lima.

Reação política no Paraguai

A polêmica começou depois de Lula afirmar, em evento em Jacareí (SP), que o Paraguai teria “invadido” o Brasil durante o conflito histórico. A interpretação foi contestada pelas autoridades paraguaias, que consideraram a declaração equivocada e ofensiva à memória nacional.

Logo em seguida, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados do Paraguai divulgaram um repúdio às palavras do presidente brasileiro. Eles defenderam que a relação bilateral deve ser baseada em respeito mútuo, diálogo e reconhecimento responsável da história compartilhada.

O peso histórico da Guerra do Paraguai

A Guerra da Tríplice Aliança foi o maior conflito armado da história da América do Sul. O Paraguai enfrentou a aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai, em uma guerra que deixou profundas marcas na região e cuja memória segue sendo tema sensível na política dos dois países.

No Paraguai, o conflito é lembrado como um episódio devastador, com forte impacto demográfico e social. Por isso, qualquer declaração envolvendo o período costuma gerar forte repercussão política e emocional no país vizinho. (com informações da Ansa)