POLÍTICA
Lula conversa com presidente do Paraguai após polêmica sobre guerra
Por JB JURÍDICO
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Publicado em 30/07/2026 às 14:12
Alterado em 30/07/2026 às 17:32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em meio à repercussão de sua declaração sobre a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. O tema provocou reação imediata do governo paraguaio e abriu uma crise diplomática entre os dois países.
Convocação do embaixador brasileiro
Após a fala de Lula, o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para receber uma nota oficial de protesto. Segundo o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, o diplomata participará de uma reunião na sexta-feira (31), com a presença do vice-presidente Pedro Alliana e de integrantes do Ministério das Relações Exteriores.
Lezcano afirmou que o governo de Santiago Peña seguirá defendendo os interesses do Paraguai em todas as instâncias. Ele também disse que o assunto foi tratado em conversa com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante encontro em Lima.
Reação política no Paraguai
A polêmica começou depois de Lula afirmar, em evento em Jacareí (SP), que o Paraguai teria “invadido” o Brasil durante o conflito histórico. A interpretação foi contestada pelas autoridades paraguaias, que consideraram a declaração equivocada e ofensiva à memória nacional.
Logo em seguida, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados do Paraguai divulgaram um repúdio às palavras do presidente brasileiro. Eles defenderam que a relação bilateral deve ser baseada em respeito mútuo, diálogo e reconhecimento responsável da história compartilhada.
O peso histórico da Guerra do Paraguai
A Guerra da Tríplice Aliança foi o maior conflito armado da história da América do Sul. O Paraguai enfrentou a aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai, em uma guerra que deixou profundas marcas na região e cuja memória segue sendo tema sensível na política dos dois países.
No Paraguai, o conflito é lembrado como um episódio devastador, com forte impacto demográfico e social. Por isso, qualquer declaração envolvendo o período costuma gerar forte repercussão política e emocional no país vizinho. (com informações da Ansa)