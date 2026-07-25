PT confirma Haddad para o governo de São Paulo

Ex-ministro da Fazenda terá Márcio França como vice na chapa petista

Publicado em 25/07/2026 às 16:52

Alterado em 25/07/2026 às 17:32

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Partido dos Trabalhadores confirmou neste sábado (25) a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, com Márcio França, do PSB, como vice na chapa. A definição ocorreu durante convenção partidária estadual realizada em Campinas, no interior paulista, e consolidou a estratégia da legenda para a disputa no estado.

Além da chapa majoritária, o partido também tornou oficiais 90 candidatos ao cargo de deputado estadual e 56 ao de deputado federal. Com isso, o PT fecha sua configuração eleitoral em São Paulo para as eleições, reunindo nomes para a disputa do governo e das vagas no Legislativo.

Professor Haddad

Esta será a segunda vez que Fernando Haddad concorre ao governo paulista. Na eleição anterior, em 2022, ele chegou ao segundo turno, mas foi derrotado pelo atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Agora, o ex-ministro tenta novamente alcançar o Palácio dos Bandeirantes com uma composição que reúne PT e PSB.

Professor de formação, Haddad já ocupou cargos de destaque na administração pública, incluindo o comando da Prefeitura de São Paulo e o Ministério da Educação. Até março deste ano, ele ocupava o Ministério da Fazenda, cargo que deixou para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral antes da disputa eleitoral.