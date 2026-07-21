Eleições 2026 terão recorde de eleitores com deficiência aptos a votar

A Justiça Eleitoral ampliou a oferta de seções acessíveis e mantém prazo para solicitação de transferência até 20 de agosto

Publicado em 21/07/2026 às 13:52

Alterado em 21/07/2026 às 13:52

As Eleições 2026 vão contar com o maior número de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1.963.551 pessoas estão registradas, o que representa um crescimento de 42,5% em relação a 2022.

O levantamento inclui diferentes condições, como dificuldade de locomoção, deficiência visual, auditiva, física, intelectual e outras situações que exigem adaptações no local de votação. A categoria outros concentra 45,46% dos registros, seguida por eleitores com deficiência de locomoção, visual e auditiva.

Justiça Eleitoral amplia seções acessíveis

Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral expandiu a estrutura destinada a garantir autonomia e segurança no voto. O número de seções eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 neste ano, um avanço de 43%.

As seções adaptadas são instaladas em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, permitindo mais conforto e mobilidade para o eleitorado que necessita de atendimento diferenciado.

Como solicitar transferência para seção acessível

Quem precisa votar em um local adaptado pode pedir a transferência para uma seção eleitoral acessível. Para isso, é necessário atualizar o cadastro na Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida.

O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O prazo para solicitar a transferência termina no dia 20 de agosto.

Entre as soluções já discutidas para ampliar o acesso ao voto está a biometria, que pode facilitar a identificação do eleitor em diferentes contextos.

Outra referência é o calendário aprovado pelo TSE para organizar os prazos do processo eleitoral.

A ampliação de estruturas acessíveis também dialoga com medidas anteriores da Justiça Eleitoral em defesa da regularidade do voto.

Em anos eleitorais, a escolha da seção eleitoral pode ser decisiva para garantir participação de quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

Casos de votação em escolas e unidades adaptadas já marcaram a rotina de outros pleitos, como em uma seção eleitoral em Porto Alegre.

Além disso, o debate sobre identificação biométrica continua sendo visto como uma ferramenta para tornar o processo mais ágil e seguro.

As medidas de acessibilidade buscam evitar problemas já observados em seções eleitorais com grande fluxo de eleitores.

O fortalecimento da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral ajuda a responder às novas demandas de acessibilidade e organização do voto. (com informações da Agência Brasil)