Lula acusa bolsonarismo de sabotar o Brasil em meio à tensão com os EUA

Presidente endurece o discurso, critica a família Bolsonaro e reage às medidas anunciadas por Donald Trump

Publicado em 02/06/2026 às 14:09

Alterado em 02/06/2026 às 14:09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à família Bolsonaro nesta terça-feira (2), durante agenda em Catalão, no sudeste de Goiás. Em discurso, ele acusou o bolsonarismo de atuar contra os interesses do Brasil em um momento de tensão com os Estados Unidos.

Lula disse que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam tentado prejudicar o país após sua recente conversa com Donald Trump. Segundo o presidente, os filhos de Bolsonaro seriam “vendilhões da pátria” e “traidores”, em uma das falas mais fortes do evento.

Críticas às tarifas dos Estados Unidos

As declarações ocorreram em meio à ameaça de novas tarifas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. Lula afirmou que o Brasil não deve reagir com dependência e disse que, se os Estados Unidos não quiserem comprar, o país deve buscar outros mercados.

Ao tratar do tema, o presidente reforçou a ideia de soberania comercial e indicou que o governo pretende ampliar a diversificação das exportações. Para ele, a resposta ao tarifaço não deve ser de submissão, mas de fortalecimento das relações comerciais com outros países.

Tensão envolve comércio e segurança

A crise entre Brasil e Estados Unidos ganhou força em duas frentes: de um lado, as medidas comerciais anunciadas por Washington; de outro, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro tenta enquadrar os episódios como pressão externa.

Ao mesmo tempo, Lula procurou relacionar a atuação de adversários internos a um desgaste da imagem do país no exterior. Na avaliação do presidente, o cenário mistura disputa política, comércio internacional e temas de segurança pública.

Bets, endividamento e agenda em Goiás

Além das críticas políticas e comerciais, Lula voltou a atacar o mercado de apostas online. Ele afirmou que as bets estão levando a população mais pobre ao endividamento e tratou o tema como uma preocupação social e econômica.

A agenda em Catalão marcou também a inauguração da sede definitiva do IF Goiano, obra que recebeu R$ 6,5 milhões do Novo PAC, e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão. A unidade de saúde atende 56 municípios da região e recebeu R$ 27 milhões em equipamentos do Ministério da Saúde.