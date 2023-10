Lula demite Rita Serrano e nomeia Carlos Vieira, indicado por Lira, à Caixa

Após o desgaste provocado pela exibição "O Grito!", que colocava o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), dentro de uma lata de lixo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conseguiu mais segurar Rita Serrano na Presidência da Caixa Econômica Federal e demitiu a economista nesta quarta-feira (25), durante reunião no Palácio do Planalto. O encontro começou por volta das 12h30 e durou cerca de 50 minutos.

A demissão foi oficializada após meses de pressão de Lira e de outros líderes do Centrão, que miravam o comando do banco público. O economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, ex-diretor da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), assumirá o cargo.

Por meio de nota, o Governo agradeceu Rita pela "missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio".

O nome de Ferreira é ligado a Arthur Lira, e a troca acontece em meio ao movimento do governo de ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional. Nesse mesmo sentido, no mês passado, os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumiram os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente.

Lula foi comunicado sobre a indicação em 28 de setembro, um dia antes de se submeter a duas cirurgias, uma no quadril e outra nas pálpebras. Com o período de convalescença do presidente, a troca na Caixa só foi efetivada nesta quarta-feira.

Quem é o novo presidente

Carlos Antônio Vieira Fernandes dirigiu a Funcef, o fundo de pensão do banco, de 2016 a 2019. Também é servidor de carreira da Caixa e foi secretário-executivo dos ministérios das Cidades e da Integração Nacional no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). É formado em economia e estudos sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira (Fafig), atualmente Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Foi também diretor-presidente da BRB Financeira.

Aliado do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Viera é considerado uma indicação do PP. Inicialmente, o grupo comandado por Lira havia indicado a ex-deputada Margarete Coelho (PP-PI) para o cargo, mas seu nome acabou descartado. Lula chegou a dizer que não tinha vontade de mexer no governo até o fim do ano, mas a exposição na Caixa Cultural em Brasília acelerou a mudança na estatal.