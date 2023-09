Datafolha: aprovação de Lula em São Paulo sobe oito pontos percentuais e chega a 45%

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (1º), mostra que o presidente Lula (PT) aumentou sua aprovação na cidade de São Paulo, capital do maior colégio eleitoral do país, para 45%, uma alta de oito pontos percentuais em relação à rodada anterior, de junho, quando 37% consideravam o governo ótimo ou bom. O índice daqueles que reprovam o governo do petista na cidade é de 25%, enquanto 29% o consideram regular.

Na cidade, a aprovação de Lula chega a 57% entre eleitores com nível superior. Já a reprovação ao presidente é mais significativa entre evangélicos: 37% o veem como ruim ou péssimo. Esse público, porém, é mais alinhado ao conservadorismo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O bom desempenho de Lula em São Paulo mostra que a população da capital paulista segue, desde a eleição de 2022, com uma tendência de voto mais à esquerda, diferentemente do restante do estado.

Lula teve mais votos na metrópole (53,54%) do que Bolsonaro (46,6%) na eleição presidencial de outubro de 2022, assim como Fernando Haddad, que foi candidato a governador, superou na capital paulista o atual chefe do Executivo estadual, Tarcísio Gomes de Freitas, no mesmo pleito.

O cenário também é favorável para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que será candidato à prefeitura de São Paulo com o apoio do PT. Segundo levantamento do instituto, divulgado nesta quinta, o deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST) desponta com 32% das intenções de voto, ante 24% do prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Aparecem na sequência Tabata Amaral (PSB), com 11%, Kim Kataguiri (União), com 8%, e Vinicius Poit (Novo), com 2%. O Datafolha ouviu 1.092 pessoas com mais de 16 anos em São Paulo entre 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais.