Datafolha: Boulos lidera primeira pesquisa à Prefeitura de São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) lidera a primeira pesquisa eleitoral do data Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, em 2024. O psolista, segundo lugar no pleito de 2020, tem 32% das intenções de voto, contra 24% do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Há quatro anos, Boulos concorreu com o titular da chapa de Nunes, Bruno Covas (PSDB), que morreu de câncer logo depois de ser reeleito, em maio de 2021.

"A pesquisa é muito positiva para nós, mas estamos a mais de um ano da eleição e há uma longa caminhada a ser trilhada", afirmou à Folha nesta quinta-feira (31) o pré-candidato do Psol, que tem o apoio do presidente Lula (PT).

Já Nunes afirmou numa rede social que os números mostram reconhecimento da população ao seu trabalho e indicou haver espaço para crescimento.

"A campanha eleitoral começa apenas no ano que vem, e até lá temos muito trabalho pela frente. Focamos nas questões administrativas e financeiras, e só com as finanças totalmente equilibradas tem sido possível realizar grandes mudanças positivas que a cidade está conquistando."

Entre a última terça-feira (29) e quarta (30), o Datafolha ouviu 1.092 eleitores na cidade de São Paulo. Segundo o instituto, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Na sequência, aparecem a deputada federal Tábata Amaral (PSB), com 11%, e Kim Kataguiri (União), com 8%. Vinicius Poit (Novo), que disputou o governo do estado de São Paulo em 2022, ficou na quinta colocação, com apenas 2%.

De acordo com o instituto, o alto percentual de intenção de voto nulo ou branco, 23%, é considerado normal a 13 meses do primeiro turno, que está previsto para acontecer em 6 de outubro de 2024; o segundo turno deve ocorrer no dia 27 de outubro de 2024.