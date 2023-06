Câmara aprova texto-base da MP dos Ministérios às vésperas do prazo limite e evita a maior derrota de Lula

Aos 46 minutos do segundo tempo. Foi na última badalada do relógio que a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (31), o texto-base da Medida Provisória (MP) que reestrutura a Esplanada dos Ministérios.

Assim, depois de muita barganha, evitou a maior derrota do presidente Lula (PT) no Parlamento até o momento.

O texto foi aprovado por 337 votos a favor, com 125 contrários e uma abstenção. Depois da votação de destaques que ainda podem alterar seu teor, o conteúdo ainda precisará ser aprovado pelo Senado até às 23h59 desta quinta-feira (1º) para não perder validade.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já marcou uma sessão para esta quinta para analisar o texto.

No começo da sessão, houve uma tentativa de retirar o assunto da pauta - mas o requerimento foi derrotado por 337 votos a 130, o que já indicava a intenção dos deputados.

Eventual rejeição da MP resultaria na volta do formato da Esplanada dos Ministérios da gestão de Jair Bolsonaro (PL), com 14 ministérios a menos - 37 ante 23. Representaria o fim de pastas como Planejamento, Desenvolvimento e Indústria, Povos Indígenas, Desenvolvimento Agrário, Transportes, Cultura e Igualdade Racial.

A votação em cima da hora se deve, entre outras coisas, à insatisfação de deputados com a articulação do governo.

Ofensiva da oposição

O ex-presidente Lula lançou suas últimas estratégias para tentar solucionar a crise nesta semana, após líderes indicarem que a Medida Provisória poderia ser rejeitada em votação. Diante da pressão do centrão por maior influência no governo, o Palácio do Planalto se comprometeu a agilizar a liberação de emendas e nomeações em cargos, buscando conquistar apoio político.

Agora, o desafio do governo é evitar, na votação dos destaques, derrotas em trechos da proposta que podem gerar novo esvaziamento de pastas ocupadas por petistas ou ministros da cota pessoal de Lula.

Entre as sugestões pontuais que podem alterar o texto principal, há tentativas do PL de Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto de enfraquecer ainda mais o Ministério do Meio Ambiente, além de dar fim ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado pelo petista Paulo Teixeira.

Se a proposta do partido for aprovada, a ministra perderá a gestão compartilhada dos recursos pesqueiros e articulação com o Ministério da Pesca.