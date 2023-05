Juíza Gabriela Hardt, amiga de Sérgio Moro, assume a Operação Lava Jato

A juíza Gabriela Hardt foi designada novamente como responsável pela 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Assim sendo, ela assume a liderança da Operação Lava Jato, conforme confirmado pela assessoria de imprensa do órgão nesta terça-feira (23).

Gabriela Hardt já atuou como substituta do ex-juiz Sergio Moro em diversos processos relacionados à operação. Em 2019, ela proferiu uma condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do sítio de Atibaia. No entanto, essa decisão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na noite de segunda-feira (22), o então juiz titular da vara, Eduardo Appio, foi afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) após uma investigação revelar que ele teria ameaçado o filho de Marcelo Malucelli, um desembargador afastado da operação. Além disso, o magistrado está de férias desde o dia 20 deste mês.

Segundo informações do TRF-4, a nomeação de Gabriela Hardt para assumir as responsabilidades ocorreu em função das férias do magistrado. No entanto, caso o afastamento seja mantido até o final do período de férias, ela continuará como responsável pela 13ª Vara Federal.

De acordo com informações do portal Consultor Jurídico, Gabriela Hardt já despachou, na manhã desta terça-feira (23), um processo em que Appio notificou a Superintendência da Polícia Federal do Paraná sobre a abertura de um inquérito para investigar a instalação de um grampo ilegal na cela do doleiro Alberto Yousseff.

Amiga de Sérgio Moro

É importante ressaltar que Gabriela Hardt possui uma ligação próxima com Sergio Moro, que por sua vez é desafeto de Eduardo Appio.

Em 2019, durante uma das ocasiões em que substituiu Moro na Lava Jato, ela condenou o ex- presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.

Na sentença condenatória, Hardt copiou e colou parte substancial de outra decisão de Sérgio Moro, esquecendo até de trocar o triplex do Guarujá pelo sítio em Atibaia, fato que foi admitido pela juíza.

No entanto, dois anos depois, todas as condenações do ex-presidente foram anuladas pelo plenário do STF, que seguiu o entendimento do relator Edson Fachin de que a 13ª Vara Federal não possuía competência para julgar os casos.

Hardt também foi responsável por reconhecer a legalidade das palestras ministradas pelo presidente Lula às empreiteiras investigadas na operação, além de liberar parte dos valores de recursos e bens que estavam bloqueados

Em 2018, ela substituiu o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, quando Moro se licenciou do cargo para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro.

Quem é?

Gabriela Hardt é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ingressou na Justiça Federal em 2007 por meio de concurso público. Em 2009, foi nomeada juíza para uma vaga em Paranaguá, no litoral do estado.

Recentemente, Gabriela Hardt solicitou remoção para Santa Catarina em um processo de transferência interna do Tribunal.