Milei recebe de Tarcísio mais alta honraria de São Paulo

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido neste sábado (25) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Na cerimônia, ele foi agraciado com a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Estado.

A visita ocorreu em meio à agenda oficial de Milei no Brasil e foi marcada por um gesto simbólico logo na entrada do palácio. Em vez do tradicional tapete vermelho, foi estendido um tapete azul, cor associada ao conservadorismo em países da América Latina.

Simbolismo político na recepção

Além do simbolismo da cor escolhida para a recepção, a homenagem reforça a aproximação entre lideranças da direita latino-americana. Karina Milei, secretária-geral da presidência argentina e irmã do chefe de Estado, já havia recebido a mesma distinção paulista em dezembro de 2024.

O encontro no Palácio dos Bandeirantes reuniu autoridades e deu destaque à relação política entre o governo paulista e o presidente argentino. O gesto foi interpretado como uma deferência institucional com forte leitura política.

Agenda de Milei inclui ato do PL

Após a cerimônia, a programação de Milei na capital paulista inclui a convenção do Partido Liberal (PL), no Pacaembu. O evento deve oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

A participação do presidente argentino na atividade amplia a atenção sobre sua passagem por São Paulo, que combina agenda diplomática e presença em um ato de grande repercussão no cenário político brasileiro.