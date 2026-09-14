A mando de Dino, Polícia Federal faz operação contra Cezinha de Madureira

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nesta segunda-feira (14), em endereços no Distrito Federal e em São Paulo, dando seguimento a uma investigação que tem como alvo o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP). O caso apura suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em tratativas relacionadas a processos que tramitam em tribunais superiores. O relator do caso é o ministro Flavio Dino.

Cezinha teria muita interação com o ministro André Mendonça, e também teria sido ele o intermediador do encontro de Mendonça com o então banqueiro Daniel Vorcaro, informa a jornalista Mônica Bergamo. A ação também alcança Valéria Rodrigues Linhares, mulher do parlamentar, que está foragida desde agosto. Ela foi flagrada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tentando embarcar para Brasília com R$ 510 mil em espécie na bagagem de mão. O dinheiro foi identificado no raio-X e apreendido pelos agentes federais.

Terceira fase da Operação Transparência

A ofensiva desta segunda-feira é a terceira fase da Operação Transparência, desdobramento de uma apuração iniciada em dezembro de 2025 para investigar irregularidades na destinação de emendas parlamentares. Segundo a PF, integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, com o objetivo de influenciar decisões judiciais. O inquérito data de dezembro/2015.

O ministro Flávio Dino autorizou a operação no dia 5 de setembro. A investigação segue em andamento e busca esclarecer a extensão do suposto esquema e a participação de cada envolvido nas tratativas sob apuração.

Encontro com André Mendonça entrou no foco

Sobre a mediação do encontro entre o ministro André Mendonça e o banqueiro Daniel Vorcaro, no início de 2025, segundo o próprio Mendonça, teria durado entre 20 e 30 minutos, e ocorreu na sede do instituto educacional Iter, mantido pelo ministro em São Paulo.

Após a revelação do encontro, o ministro deixou a sociedade da instituição. Mendonça afirmou que o principal tema discutido com Vorcaro foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, processo que trata do pagamento de precatórios ligados a prejuízos adquiridos de uma empresa do setor sucroalcooleiro. O ministro disse ter sido contrário à medida que beneficiaria Vorcaro.

Contexto de disputa no Supremo

A operação ocorre em meio a tensões internas no STF, onde André Mendonça e Flávio Dino estão em campos opostos na crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O caso ganhou novo peso após a divulgação de mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ampliando a pressão política e institucional sobre o tema. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)