Desvio de emendas parlamentares: Dino manda Polícia Federal em endereços do deputado federal Félix Mendonça

Publicado em 13/01/2026 às 08:20

Alterado em 13/01/2026 às 08:21

Por Otávio Rosso - Apontado como o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) teve o apartamento funcional que utiliza em Brasília alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (13). A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e faz parte de uma investigação que apura suspeitas de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. As informações são do Metrópoles.

A ofensiva desta etapa concentra esforços no aprofundamento das investigações sobre a destinação de emendas parlamentares e o possível envolvimento de agentes políticos no esquema.

Além da diligência realizada no Distrito Federal, a Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, cumpre ao todo nove mandados de busca e apreensão na Bahia e em Brasília. As medidas fazem parte de um conjunto de ações voltadas à coleta de provas e ao rastreamento do fluxo de recursos públicos supostamente desviados.

Por determinação do STF, também foi autorizado o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas investigadas. A decisão busca interromper a circulação de valores considerados de origem ilícita e preservar recursos para um eventual ressarcimento aos cofres públicos, caso as irregularidades sejam confirmadas.

De acordo com a investigação, há indícios de que emendas parlamentares teriam sido direcionadas para um esquema estruturado, com a participação de empresas e operadores financeiros. O suposto arranjo teria como objetivo fraudar contratos administrativos e viabilizar a lavagem de dinheiro por meio de mecanismos financeiros complexos.