Conheça a casa de 2.904 m² do pastor Márcio Pôncio, preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira

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Publicado em 02/07/2026 às 12:58

Alterado em 02/07/2026 às 12:58

O pastor Márcio Poncio, líder da Igreja da Nuvem e pai do cantor Saulo Poncio, foi preso na manhã desta quinta-feira (2) em um flat na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu durante a nova fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um esquema criminoso ligado à chamada Máfia do Cigarro.

Segundo as apurações divulgadas pelo g1, a suspeita é de que o religioso tenha participado de pagamentos a agentes públicos dentro de uma rede que também envolveria jogo do bicho e o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho. A operação ainda tem outros alvos e inclui mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade.

Outros alvos da operação

Além da prisão de Márcio Poncio, a PF cumpriu mandados expedidos por ministro do Supremo Tribunal Federal contra duas pessoas que já haviam sido presas anteriormente. A nova etapa da investigação também mira possível prática de lavagem de dinheiro, ampliando o alcance do caso e reforçando a conexão entre diferentes investigados.

Entre os alvos de busca e apreensão está Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Ele negou as acusações e afirmou que não tem envolvimento com os fatos apurados. A ofensiva policial mostra que o inquérito segue em expansão e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

Casa de luxo

Antes da prisão, Márcio Poncio já havia chamado atenção por outra razão: a mansão luxuosa que ergueu em 2020 no mesmo bairro da capital fluminense. Inspirada no icônico Palácio de Versalhes, a propriedade ocupava um terreno de 6.686 m² e depois passou a abrigar uma clínica, a Human Clinic, em novembro de 2024.

A residência, avaliada em cerca de R$ 50 milhões há quase dois anos, tinha 2.904 m² e reunia três casas interligadas por um grande hall. O espaço oferecia salões amplos, cinema privado, spa, quadra esportiva, piscina de 90 m² e jardim com 30 espécies de árvores, além de garagem e estacionamento para até 24 veículos.

Números impressionantes da propriedade

Os detalhes da mansão ajudavam a reforçar a imagem de exagero e sofisticação do imóvel. Eram 21 camas, 16 sofás, 39 poltronas, 48 cadeiras, 92 portas e 180 placas de mármore distribuídas por quartos, salas e banheiros. A decoração também consumiu cerca de 420 rolos de papel de parede.

A casa ainda tinha influência inglesa na arquitetura e contava com 530 m² de deck de madeira, além de uma hidromassagem de 18 m² e oliveiras e palmeiras imperiais no jardim. A combinação entre luxo, tamanho e ostentação fez da propriedade um dos imóveis mais comentados ligados à família Poncio.