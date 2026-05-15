Com ordem de Moraes, PF faz operação contra fraudes fiscais e mira ex-governador Cláudio Castro

Ação cumpre 17 mandados e apura ocultação de patrimônio e evasão de recursos ao exterior. As ordens são do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Publicado em 15/05/2026 às 06:50

Alterado em 15/05/2026 às 09:20

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino, que investiga suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refit — a antiga Refinaria de Manguinhos. O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e o empresário Ricardo Magro, dono da refinaria, estão entre os alvos.

A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão no estado. Agentes estiveram na casa de Castro, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O ex-governador acompanhou as buscas acompanhado de seus advogados.

A investigação aponta que a Refit teria usado sua estrutura societária e financeira para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ao exterior. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país.

As ordens judiciais foram assinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADPF das Favelas — ação que investiga conexões entre organizações criminosas e agentes públicos no Rio.

A PF também solicitou a inclusão do nome de Ricardo Magro na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos foragidos mais procurados do mundo.

Além de Castro e Magro, também são alvos de busca:



Guaraci Vianna, desembargador afastado



Juliano Pasqual, ex-secretário estadual de Fazenda



Renan Saad, ex-procurador do estado



Carlo Luchione, advogado de Castro, afirmou que ainda não havia sido informado sobre a motivação da busca e apreensão.

Renúncia e crise institucional

Castro renunciou ao cargo de governador em 23 de março — um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomar o julgamento que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Com a renúncia, a cassação do mandato foi prejudicada. O STF ainda não decidiu se a escolha do novo governador será por eleição direta ou indireta. Atualmente, o estado é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto.

A situação ocorre em meio a uma crise institucional, com vacância nos cargos de governador e vice-governador. Castro pretende se candidatar ao Senado nas eleições de outubro.