JUSTIÇA
PL e PP desprezam TSE e disputam candidato Cláudio Castro
Por JORNAL DO BRASIL com Revista Fórum
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Publicado em 26/03/2026 às 11:50
Alterado em 26/03/2026 às 11:50
Por Glauco Faria - Após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (24) por abuso de poder político e econômico em sua campanha à reeleição, em 2022, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), passou a ser alvo de uma inesperada disputa entre duas legendas da direita.
Nesta quarta-feira (25), o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) afirmou ter convidado Castro para ingressar em seu partido, apontando que a federação composta pela sua legenda e pelo União Brasil está “de portas abertas” para sua entrada.
“Acompanhamos sua trajetória, sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário eleitoral”, disse ainda o dirigente em postagem no X (ex-Twitter).
A Federação União Progressistas está de portas abertas para receber o governador @claudiocastroRJ, a quem convidei para se filiar ao Progressistas.— Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 25, 2026
Acompanhamos sua trajetória, sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário…
A resposta de Valdemar sobre Cláudio Castro
Aproximadamente duas horas depois da publicação, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, manifestou “firme e irrestrito apoio” a Cláudio Castro, pontuando que ele “não só ficará elegível, como será eleito”.
O Partido Liberal manifesta seu firme e irrestrito apoio ao agora ex-governador Cláudio Castro, reafirmando plena confiança em sua trajetória pública e na correção de seus atos.— Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) March 25, 2026
Diante da decisão do TSE, o partido atuará com determinação para reverter esse cenário, convicto de…
A decisão do TSE determinou a inelegibilidade de Castro por oito anos, contados a partir das eleições de 2022, já que os fatos ocorreram nas eleições de 2022.
Embora o PL negue oficialmente, nomes já estão sendo cogitados para substituir o ex-governador na corrida pelo Senado. A definição deve ficar a cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas um dos nomes mais cotados é o do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).