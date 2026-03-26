PL e PP desprezam TSE e disputam candidato Cláudio Castro

Publicado em 26/03/2026 às 11:50

Alterado em 26/03/2026 às 11:50

Por Glauco Faria - Após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (24) por abuso de poder político e econômico em sua campanha à reeleição, em 2022, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), passou a ser alvo de uma inesperada disputa entre duas legendas da direita.

Nesta quarta-feira (25), o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) afirmou ter convidado Castro para ingressar em seu partido, apontando que a federação composta pela sua legenda e pelo União Brasil está “de portas abertas” para sua entrada.

“Acompanhamos sua trajetória, sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário eleitoral”, disse ainda o dirigente em postagem no X (ex-Twitter).

A Federação União Progressistas está de portas abertas para receber o governador @claudiocastroRJ, a quem convidei para se filiar ao Progressistas.

Acompanhamos sua trajetória, sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário… — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 25, 2026

A resposta de Valdemar sobre Cláudio Castro

Aproximadamente duas horas depois da publicação, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, manifestou “firme e irrestrito apoio” a Cláudio Castro, pontuando que ele “não só ficará elegível, como será eleito”.

O Partido Liberal manifesta seu firme e irrestrito apoio ao agora ex-governador Cláudio Castro, reafirmando plena confiança em sua trajetória pública e na correção de seus atos.



Diante da decisão do TSE, o partido atuará com determinação para reverter esse cenário, convicto de… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) March 25, 2026

A decisão do TSE determinou a inelegibilidade de Castro por oito anos, contados a partir das eleições de 2022, já que os fatos ocorreram nas eleições de 2022.

Embora o PL negue oficialmente, nomes já estão sendo cogitados para substituir o ex-governador na corrida pelo Senado. A definição deve ficar a cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas um dos nomes mais cotados é o do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).