O bloco europeu afirmou que a proposta ignora a ciência e pode ampliar a distância entre compromissos e ações climáticas

Publicado em 22/11/2026 às 12:00

Alterado em 22/11/2026 às 15:10

Presidente turco, Kurum confirmou que não houve acordo final na COP31 até o momento Foto: Ansa/AFP

A COP31, realizada em Antália, na Turquia, entrou para a história como a edição mais longa da conferência climática da ONU após não conseguir aprovar sua decisão final. O presidente da cúpula, Murat Kurum, afirmou que o texto “não foi adotado” e disse que a presidência fez o possível para acomodar as diferentes posições apresentadas nas negociações.

O impasse ganhou força depois que a União Europeia rejeitou a minuta apresentada pela presidência turca durante a madrugada de domingo no horário local. Como o processo exige consenso entre os 200 países participantes, a ausência de acordo impede o encerramento da conferência e mantém as conversas em aberto.

Críticas à ausência de combustíveis fósseis

O principal motivo da resistência europeia foi a falta de menção direta aos combustíveis fósseis no rascunho final. Em nome do bloco, o ministro irlandês do Meio Ambiente, Darragh O'Brien, afirmou que a proposta era insuficiente diante da urgência climática e não levava em conta evidências científicas nem mecanismos claros de implementação.

Segundo a UE, aceitar um texto sem referência aos fósseis significaria correr o risco de ampliar a distância entre os compromissos globais e as ações necessárias para limitar o aquecimento global. O'Brien também destacou que o bloco não apoiará decisões que, na prática, afastem a meta de manter o limite de 1,5 grau ao alcance.

Divisão entre os países participantes

Além da União Europeia, também votaram contra o rascunho Panamá, Ilhas Marshall, Reino Unido, Noruega e o grupo dos países menos desenvolvidos, formado por 44 nações. Do outro lado, China, Índia, Arábia Saudita e o grupo africano, com 54 países, aceitaram a proposta apresentada pela presidência turca.

A divisão revela a dificuldade de alcançar um texto de consenso em uma conferência marcada por interesses distintos sobre ritmo de redução de emissões e responsabilidades no combate às mudanças climáticas. Sem um acordo final, a COP31 supera o recorde anterior de prolongamento, estabelecido em Madri, em 2019. (reportagem ampliada com informações da Ansa)