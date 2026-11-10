Lula chega a Antália para abertura da COP31 com discurso sobre clima

A comitiva brasileira inclui ministros e integrantes do governo para reuniões e falas sobre preservação e energia limpa

Publicado em 10/11/2026 às 16:06

Alterado em 10/11/2026 às 16:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Antália, na Turquia, onde participa da abertura da 31ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP31). A chegada da comitiva ocorreu na noite de ontem (9), e a agenda oficial começa nesta terça-feira (11), com a Cúpula de Líderes reunindo chefes de Estado dos países participantes.

Agenda de Lula na conferência

Durante o encontro, Lula deve discursar duas vezes. A primeira fala será na cerimônia de abertura, restrita a poucos chefes de Estado, o que é visto por integrantes do Itamaraty como um indicativo do prestígio do Brasil na pauta ambiental. A segunda participação será em uma sessão aberta a todos os países, com discurso mais curto, de até três minutos.

O presidente pretende reforçar os avanços do país no combate ao desmatamento e na transição energética. A expectativa é que ele destaque a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, além da economia de R$ 1,16 trilhão associada às ações de preservação ambiental.

Comitiva brasileira em Antália

Lula viajou acompanhado pelos ministros João Paulo Capobianco, Fernanda Machiaveli, Alexandre Silveira, Márcio Elias Rosa, Guilherme Boulos e Alexandre Padilha. Também integra a comitiva o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, que foi realizada em Belém do Pará em novembro do ano passado.

Além deles, o deputado André Janones também acompanha o presidente. Nas redes, ele informou que a equipe de Lula está em reuniões de preparação para a participação na COP e mencionou a possibilidade de uma transmissão ao vivo ao fim do dia.

Dados que o governo quer levar à COP31

Entre os números que devem ser apresentados por Lula está a expansão das fontes renováveis na matriz energética brasileira, que chegou a 49,5% em 2025, segundo o Balanço Energético Nacional. Na matriz elétrica, o índice supera 80%, com destaque para a geração hidrelétrica, responsável por 51,2%.

O presidente também deve citar a redução de 9% na emissão líquida de CO2 e os esforços para cumprir a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que prevê queda de 59% a 67% nas emissões de gases do efeito estufa até 2035.