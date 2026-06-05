Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo

Chanceler participou de evento climático internacional e tratou de clima, Mercosul-UE e investimentos bilaterais

Publicado em 05/06/2026 às 17:02

Alterado em 05/06/2026 às 17:02

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta sexta-feira (5) de um evento climático internacional em Luxemburgo para discutir temas ligados ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), criado na COP30 para financiar a preservação das florestas.

Realizado no contexto da primeira edição do International Climate Finance Days, o encontro reuniu autoridades e representantes interessados no financiamento ambiental. Desde o lançamento do fundo, Alemanha, França, Noruega, Holanda, Indonésia e Portugal anunciaram contribuições para a iniciativa.

Agenda climática e diplomática

A passagem de Vieira por Luxemburgo também teve caráter histórico: foi a primeira visita de um chanceler brasileiro ao país desde a retomada das relações diplomáticas, em 1911. Em encontro com autoridades locais, o ministro tratou de temas ligados ao desenvolvimento sustentável, ao comércio bilateral e à aplicação provisória do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Segundo o Itamaraty, a relação econômica entre os dois países é relevante. Os investimentos de Luxemburgo no Brasil chegam a US$ 23,5 bilhões, com destaque para os setores de energia e infraestrutura. Já os investimentos de empresas brasileiras em Luxemburgo somam aproximadamente US$ 35 bilhões.

Fundo para preservar florestas tropicais

O TFFF foi apresentado na COP30 como uma ferramenta para mobilizar recursos destinados à proteção das florestas tropicais. A iniciativa busca ampliar o apoio internacional à preservação ambiental, em meio à discussão global sobre financiamento climático e sustentabilidade.

Com o avanço das contribuições e a inclusão do tema na agenda diplomática brasileira, o governo reforça a estratégia de conectar preservação ambiental, cooperação internacional e oportunidades econômicas em diferentes frentes de negociação.